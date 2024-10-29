2024年のバロンドール受賞者はスペイン代表MFロドリ！長谷川唯の順位は…

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現地28日にパリで2024年度のバロンドール授与式が行われた。各種受賞者はこのようになった。

男子バロンドール

ロドリ（マンチェスター・シティ、スペイン代表）

女子バロンドール

アイタナ・ボンマティ（バルセロナ、スペイン女子代表）

男子年間最優秀監督賞

カルロ・アンチェロッティ（レアル・マドリー）

女子年間最優秀監督賞

エマ・ヘイズ（チェルシー女子⇒アメリカ女子代表監督）

コパ・トロフィー（21歳以下対象の若手版バロンドール）

ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン代表）

ヤシン賞（最優秀GK）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表）

ゲルト・ミュラー賞（最優秀FW）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン、イングランド代表）
キリアン・エムバペ（PSG⇒レアル・マドリー、フランス代表）

ソクラテス賞（社会的：慈善的プロジェクトへの貢献度）

ジェニ・エルモソ（ティグレス女子、スペイン女子代表）

男子クラブオブザイヤー

レアル・マドリー（スペイン）

女子クラブオブザイヤー

バルセロナ（スペイン）

バロンドールに輝いたロドリだが、現在は靱帯損傷で離脱しており、この日も松葉づえ姿だった。

ちなみに、女子バロンドール候補にノミネートされていた長谷川唯（マンチェスター・シティ）は、全体26位。

「選考で論争があったバロンドール」10名

なお、レアル・マドリーは、選考基準に抗議する形で関係者全員が賞を欠席し、クラブとしてバロンドールをボイコットしている。