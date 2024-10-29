2024年のバロンドール受賞者はスペイン代表MFロドリ！長谷川唯の順位は…
現地28日にパリで2024年度のバロンドール授与式が行われた。各種受賞者はこのようになった。
男子バロンドール
ロドリ（マンチェスター・シティ、スペイン代表）
女子バロンドール
アイタナ・ボンマティ（バルセロナ、スペイン女子代表）
男子年間最優秀監督賞
カルロ・アンチェロッティ（レアル・マドリー）
女子年間最優秀監督賞
エマ・ヘイズ（チェルシー女子⇒アメリカ女子代表監督）
コパ・トロフィー（21歳以下対象の若手版バロンドール）
ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン代表）
ヤシン賞（最優秀GK）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表）
ゲルト・ミュラー賞（最優秀FW）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン、イングランド代表）
キリアン・エムバペ（PSG⇒レアル・マドリー、フランス代表）
ソクラテス賞（社会的：慈善的プロジェクトへの貢献度）
ジェニ・エルモソ（ティグレス女子、スペイン女子代表）
男子クラブオブザイヤー
レアル・マドリー（スペイン）
女子クラブオブザイヤー
バルセロナ（スペイン）
バロンドールに輝いたロドリだが、現在は靱帯損傷で離脱しており、この日も松葉づえ姿だった。
ちなみに、女子バロンドール候補にノミネートされていた長谷川唯（マンチェスター・シティ）は、全体26位。
なお、レアル・マドリーは、選考基準に抗議する形で関係者全員が賞を欠席し、クラブとしてバロンドールをボイコットしている。