『ファミリーマート・今週の新商品情報』チョコっとご褒美に…。“ファミマがチョコだらけ！” キャンペーン開催中！『【ファミマがチョコだらけ！】ラズベリー香る濃厚ショコラエクレール』や『【ファミマがチョコだらけ！】濃厚ショコラロール』ほか
『ファミリーマート・今週の新商品情報』2024年10月28日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！
スイーツ『【ファミマがチョコだらけ！】ラズベリー香る濃厚ショコラエクレール』 258円
華やかな風味の「エクアドル・スペシャル（※）」を使用し、濃厚でなめらかなチョコクリームに仕上げ、表面にラズベリーをトッピングすることで彩りとフルーティーさも演出。
（※）ファミリーマートオリジナルエクアドル産チョコレート
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
スイーツ『【ファミマがチョコだらけ！】濃厚ショコラロール』 298円
ココアスポンジにブランデーシロップを染み込ませ、ガナッシュホイップを巻き込んだぜいたくチョコスイーツ。
【アルコール使用】
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
スイーツ『【ファミマがチョコだらけ！】濃厚フォンダンショコラ』 268円
ファミリーマートオリジナルエクアドル産チョコレート「エクアドル・スペシャル」を約52%使用し、シンプルながらもチョコの濃厚さとくちどけの良さを追求した新作スイーツ。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
パン『【ファミマがチョコだらけ！】たっぷりチョコホイップのキューブデニッシュ』 198円
発酵バター風味のデニッシュ生地に、アーモンドペースト入りのチョコホイップをたっぷり入れ、さらに上からチョココーティングをかけることで満足感のある商品に仕上げたそう。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ドリンク『【ファミマがチョコだらけ！】エクアドル産チョコレート使用チョコレートドリンク』 238円
ほどよい苦みとコク深い味わいが楽しめるチョコレートドリンク。ファミリーマートオリジナルエクアドル産チョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用。
【数量限定】
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
中華まん『こんがりビストロまん ビーフシチュー』 240円
こだわりの製法で、牛肉の芳醇な旨みや野菜のごろっとした食感を引き出した新作中華まん。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
お惣菜『食物繊維3.1gさつまいもスティック スイートポテト風』 198円
焼き芋ペーストを食べやすくスティック状にしたワンハンド商品。1本で3.1gの食物繊維が摂取できるそう。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『チーズインハンバーガー』 198円
バンズにチーズインハンバーグとデミグラスソースをサンドした新作パン。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『生クロワッサン（ダブルカスタード）』 145円
生クリームを加えたクロワッサンに、カスタードクリームとホイップクリームをサンドした新作パン。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『ふわふわアソートリングドーナツ4個入』 198円
粉糖がけ2個・チョココーティング1個・いちごチョココーティング1個のリングドーナツを詰め合わせた4個入り。
■販売地域
東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
スープ『かぼちゃのポタージュ』 398円
かぼちゃ本来の甘みが味わえるポタージュ。かぼちゃピューレと牛乳をベースにしたポタージュに、かぼちゃダイスをのせた、かぼちゃづくしの新作スープ。
■販売地域
東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※宮崎県、鹿児島県では取り扱いなし。
※価格はすべて税込価格です