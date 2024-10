英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のレビューエクササイズに挑戦

空所に入る単語を次の[ ]内から選んでください。

[bit, obvious, vague]

[Q1]

It was ( ) that Charlotte was lying to me.

シャーロットが私に嘘をついていたのは明らかだった。

[Q2]

Isn't it a ( ) too late for that now?

それをするには、少し遅すぎやしないかい?

[Q3]

Noel was ( ) about what he knew about the case.

ノエルはその事件について何を知っているのかを明言しなかった。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。

いくつわかりましたか?

[A1] obvious

It was obvious that Charlotte was lying to me.

シャーロットが私に嘘をついていたのは明らかだった。

>>>obviousの解説記事を読む:「これといった理由なく」「あからさまに」英語でどう言う?

[A2] bit

Isn't it a bit too late for that now?

それをするには、少し遅すぎやしないかい?

>>>bitの解説記事を読む:「部分的に、少し」を英語でどう言う?

[A3] vague

Noel was vague about what he knew about the case.

ノエルはその事件について何を知っているのかを明言しなかった。

>>>vagueの解説記事を読む:「曖昧、微妙、はっきりしない」を英語でどう言う?

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)