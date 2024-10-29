29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比40円安の3万8630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8605.53円に対しては24.47円高。出来高は9170枚だった。



TOPIX先物期近は2666ポイントと前日比4ポイント高、TOPIX現物終値比8.22ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38630 -40 9170

日経225mini 38635 -30 186309

TOPIX先物 2666 +4 10107

JPX日経400先物 24375 +55 1055

グロース指数先物 603 +10 1240

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

