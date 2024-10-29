　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比40円安の3万8630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8605.53円に対しては24.47円高。出来高は9170枚だった。

　TOPIX先物期近は2666ポイントと前日比4ポイント高、TOPIX現物終値比8.22ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38630　　　　　 -40　　　　9170
日経225mini 　　　　　　 38635　　　　　 -30　　　186309
TOPIX先物 　　　　　　　　2666　　　　　　+4　　　 10107
JPX日経400先物　　　　　 24375　　　　　 +55　　　　1055
グロース指数先物　　　　　 603　　　　　 +10　　　　1240
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース