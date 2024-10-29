¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÂÎÀ©½é¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡¡°ìÉô¤Î¿·Ç¤¥³¡¼¥Áà¹çÎ®»þ´üÌ¤Äêá¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ë¹¤¬¤ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
¡¡À¾Éð¤Ï£²£¸Æü¡¢º£·î£³£°Æü¤«¤é£±£±·î£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡ÊµÜºê¡¦Æî¶¿¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô¡Ë¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¿Ø¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ëÆî¶¿¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÉðÆâ¡¢¾åÅÄ¤é£¸¿Í¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤Î¤Û¤«¤ËÅÏÉô¡¢Â¼ÅÄ¡¢»³Â¼¡¢ÉÈ´Ö¡¢À¾Àî¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢´ß¤é»ØÄê¶¯²½Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£±£°Ç¯ÌÜ¡¦³°ºê¤¬»²²Ã¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹Ìî¼ê£²£°¿Í¤ÎÄì¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÄ»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£³¡Ë¡¢¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£³¡Ë¡¢Î©²ÖµÁ²ÈÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£µ¡Ë¡¢Âç°ú·¼¼¡ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£°¡Ë¤é³°Éô¤«¤é¾·æÛ¤·¤¿¿·¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¡¢¤³¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä»±Û¥Ø¥Ã¥É¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë»Å»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©²Ö¥³¡¼¥Á¤â¸½½êÂ°¤Î´Ú¹ñ¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¤¬´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹çÎ®»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î£²½µ´Ö¡¢½êÂô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Ìî¼ê·Ï¤Î¿·¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Ì¤¹çÎ®¡£¿·¤¿¤ÊÌ¿Îá·ÏÅý¤Î°ìÃ¼¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ºÉÔÆ©ÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ËÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÊý¿Ë¡¢Êý¸þÀ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢À¾Éð¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡Ö¡ÊÄ»±Û¥Ø¥Ã¥É¡¢¿Î»ÖÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤â¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾Àî¡Ë¤È´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£Ï£Î£Å¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤ÈÄ»±Û¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È»ä¤Ï£³¿Í¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¡ÊÀ¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ç¡ËÆó·³´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµå¾ì¤Ç¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç°ú¥³¡¼¥Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£µ¨¤Î°¤¤¤È¤³¤í¡¢À®ÀÓ¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò¤·¹ç¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÎò»ËÅªÄãÌÂ¤«¤é¤ÎºÆ·ú¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¹¶·â¿Ø¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯Í½Â¬¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£