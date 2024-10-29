²ÏÂ¼Í¦µ±¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿Âç´¿À¼¡Ö³¹¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡´ÆÆÄ¤Ï´¶³´¡¢Æ±Î½¤â¡ÖºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÃÇ¸À
µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¤ò½Ð¤»¡×¤ÎÂç¹ç¾§
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ø¤Î°ÛÎã¤ÎÀ¼±ç¤ò»Ø´ø´±¤â¾Î»¿¤·¤¿¡£26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¡£ËÜµòÃÏ¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖWe Want Yuki¡Ê¥æ¥¦¥¤ò½Ð¤»¡Ë¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Âè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê2Ê¬4ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤ò¤³¤Î³¹¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¶«¤ÓÀ¼¤¬ËÜµòÃÏ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖWe Want Yuki¡ª¡×¤ÎÂçÀ¼¡£¾å³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¿Í¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢Âç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÏÂ¼¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼êÇï»Ò¤È¤È¤â¤ËÍ×µá¡£¿·²ÃÆþ¤Î23ºÐ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬É½¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï120-96¤ÎÂè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê2Ê¬4ÉÃ¡£¡ÖYuki Kawamura¡ª¡×¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤ËÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹5¡×¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤¬¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Æ±Î½¤ä»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Æ¤âÈà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢º£²ó¤Ç¤³¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤ò¤³¤Î³¹¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬Ëè»î¹çÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À²ÏÂ¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤ÇNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ÌµÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë