¹Åç¡¦¹õÅÄµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¶â¸À¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä
¡¡¹Åç¡¦¹õÅÄÇî¼ùµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢½©µ¨Îý½¬¤Î»ë»¡¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¶â¸À¤òÂ£¤Ã¤¿¡£ÄãÌÂ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÎÅêµå¤ò¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤È¸«¼é¤ë¤È¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î»þ´ü¤¬Èà¤é¤Ë¤Ï°ìÈÖÂç»ö¡×¡£½©¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¼ã¥´¥¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿½©µ¨Îý½¬¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¹õÅÄµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°ÜÆ°¡£¹â¶¶¤¬ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç·ãÎå¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤¬3·³¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤â¤¤¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡È¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤äºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¤¬Æ±´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£21Ç¯¤ËÀèÈ¯¤Ç5¾¡¡£¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢9²ó1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î5Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î¥é¥ß¥ì¥¹¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï¤½¤Î1ËÜ¡£ÂÇ¼Ô8¿Í¤Ëµå¿ô30µå¤òÅê¤²¡¢2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¸÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÂ¼·ò¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¡£¹õÅÄµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹âÄã¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤·ÀèÈ¯¤òË¾¤à¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤ÈÃÙ¤¤¥«¡¼¥Ö¤òÀ©µå¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¶â¸À¡£¹â¶¶¤Ï´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¡£¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡È¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ëµå¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆµÍ¤Þ¤é¤»¤ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£Æ±´ü¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢9Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤ËÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤Åê¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼½¢Ç¤¤ò¼õÂú¤·¡¢¼ã¥´¥¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÌó2Ç¯¡£11·î¤Ë¤ÏµÜºê¡¦ÆüÆî¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î»þ´ü¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï°ìÈÖÂç»ö¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÍè¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤ê¤Î½©¡£Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤ò´ê¤¤¡¢¹õÅÄµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¡þ¹â¶¶¡¡¹·Ìé¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤³¤¦¤ä¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£2Ç¯²Æ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯²Æ¤Î8¶¯¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1¾¡¡£19Ç¯2·î¤Îº¸Éª¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê1·³ÅÐÈÄ¤Î21Ç¯¤Ë5¾¡¡£22¡¢23Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢95¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£