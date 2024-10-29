マジョルカvsビルバオ スタメン発表
[10.28 ラ・リーガ第11節](ソン・モイス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 26 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 24 ベニャト・プラドス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
FW 7 アレックス・ベレンゲル
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
※29:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 26 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 24 ベニャト・プラドス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
FW 7 アレックス・ベレンゲル
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります