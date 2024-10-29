[10.28 ラ・リーガ第11節](ソン・モイス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 16 バレリー・フェルナンデス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 18 アントニオ・サンチェス

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 13 フレン・アギレサバラ

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 4 アイトール・パレデス

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

MF 8 オイアン・サンセト

MF 9 イニャキ・ウィリアムス

MF 10 ニコラス・ウィリアムス

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 23 ミケル・ハウレギサル

FW 12 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 26 アレックス・パディージャ

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 14 ウナイ・ヌニェス

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 18 オスカル・デ・マルコス

DF 24 ベニャト・プラドス

DF 32 アダマ・ボイロ

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 21 アンデル・エレーラ

FW 7 アレックス・ベレンゲル

FW 11 アルバロ・ジャロ

FW 22 ニコ・セラーノ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります