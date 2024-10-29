Âç´ä´ÆÆÄ¥í¥¹¸ÞÎØÂ³Åê¤Ø!¡¡CÂçºå¤È¸ýÆ¬¹ç°Õ¤â°ìÅ¾¡ÄÆüËÜ¶¨²ñ¤¬¹¥¾ò·ïÄó¼¨¤«
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬Âç´ä¹ä»á¡Ê52¡Ë¤Ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤¿´ÆÆÄ½¢Ç¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òºÆÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Âç´ä»á¤Ë¤Ï¡¢CÂçºå¤¬Íèµ¨´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£º£·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¸ýÆ¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¶¨²ñÂ¦¤¬CÂçºå¤ò¾å²ó¤ë¹¥¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾õ¶·¤¬µÞÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ç¤Ï18Ç¯ACL¤òÀ©¤·¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸ÏÈ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë8¶¯¿Ê½Ð¡£26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ°Ê¹ß¤ÎAÂåÉ½´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¡£¸ÞÎØ¤ò2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»Ø´ø¤¹¤ì¤Ð»Ë¾å½é¡£22Ç¯WÇÕ°Ê¹ß¤âAÂåÉ½»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄÆ±ÍÍ¤Î¡È·ÑÂ³Ï©Àþ¡É¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£