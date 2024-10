竹内まりやの最新アルバム『Precious Days』が、初週12.9万枚を売り上げ、10月29日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2019年9月23日付での『Turntable』以来、通算12作目のアルバム1位獲得となった。竹内は69歳7ヶ月での1位獲得となり、「アルバム1位獲得最年長アーティスト」記録において、女性アーティスト歴代1位【※1】に。また、「1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代」の5年代連続でアルバム1位【※2】獲得を果たし、松任谷由実、桑田佳祐、山下達郎に次いで史上4組目の達成となった。

本作には、テレビ朝日系で放送されたドラマ『素晴らしき哉、先生!』の主題歌で俳優・生田絵梨花がコーラスで参加した「歌を贈ろう」、テレビ東京系列『ワールドビジネスサテライト』のエンディングテーマ曲「今日の想い」、洋楽をカバーした山下達郎とのデュエットソング「All I Have To Do Is Dream」など全18曲が収録されている。竹内は来年4月から全国8都市で14公演を行うアリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』の開催を予定している。【※1】女性アーティスト「アルバム1位獲得最年長アーティスト」記録TOP3※2024年11月4日付現在/1位:69歳7ヶ月 竹内まりや『Precious Days』(2024年11月4日付)、2位:68歳9ヶ月 松任谷由実『ユーミン万歳!〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』(2022年10月24日付)、3位:49歳9ヶ月 マドンナ『ハード・キャンディー』(2008年5月19日付)【※2】竹内まりや各年代の主なアルバム1位獲得作品※2024年11月4日付現在/1980年代:『REQUEST』(1987年8月12日発売/1987年8月24日付1位獲得)、1990年代:『Impressions』(1994年7月25日発売/1994年8月8日付ほか1位獲得)、2000年代:『Bon Appetit!』(2001年8月22日発売/2001年9月3日付ほか1位獲得)、2010年代:『TRAD』(2014年9月10日発売/2014年9月22日付ほか1位獲得)、2020年代:『Precious Days』(2024年10月23日発売/2024年11月4日付1位獲得)<クレジット:オリコン調べ(2024年11月4日付:集計期間:2024年10月21日〜27日)>