【iOS 18.1】10月29日 配信開始

Appleは10月29日、iPhone向けの新OS「iOS 18.1」の配信を開始した。

今回のアップデートでは、人工知能「Apple Intelligence」の初期機能を米国英語にて解禁。より自然に会話できるようになった「Siri」や作文ツール、写真アプリのクリーンアップツールなどが利用できるようになる。なお、日本語での利用は2025年4月以降となっている。

そのほかにも「AirPods Pro 2」のヒアリング機能や「iPhone 16」シリーズのカメラコントロールでの追加機能などが利用可能となる。「iOS 18.1」と同時に「iPadOS 18.1」や「macOS Sequoia 15.1」、「watchOS 11.1」、「visionOS 2.1」などがリリースされている。

米国英語では遂に「Apple Intelligence」が正式リリースとなった

