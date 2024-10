6月よりスタートしたライヴハウスツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>を経て、10月12日(土)および13日(日)に追加アリーナ公演<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->を神戸ワールド記念ホールにて開催。そして、10月16日(水)にリリースされたニューアルバム『HYDE [INSIDE]』の興奮冷めやらぬ中、10月26日(土)および27日(日)に千葉・幕張メッセにて、ツアーの集大成となる2デイズ公演を敢行した。その最終日となる27日(日)は、衝撃的な演出と共に、MY FIRST STORYのHiroもサプライズゲスト参加するなど、2日間で約2万人を熱狂させるスペシャルな夜となった。

■追加公演<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->

LET IT OUT

AFTER LIGHIT

I GOT 666

DEFEAT

BLEEDING

TAKING THEM DOWN

ON MY OWN

THE ABYSS

永久 -トコシエ-

6or9

MAD QUALIA

SOCIAL VIRUS

MIDNIGHT CELEBRATION

LAST SONG

PANDORA

INTERPLAY

夢幻 (with Hiro from MY FIRST STORY)

BELIEVING IN MYSELF

GLAMOROUS SKY

SEX BLOOD ROCK N' ROLL



【関西公演】

10月12日(土) 神戸ワールド記念ホール

10月13日(日) 神戸ワールド記念ホール

open16:00 / start17:06

10月26日(土) 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール

10月27日(日) 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール

open15:30 / start17:06

■ABEMA PPV『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』独占生配信

▼配信日時

・DAY1:10月26日(土)17時6分開演 ※配信開始16時30分〜

・DAY2:10月27日(日)17時6分開演 ※配信開始16時30分〜

▼見逃し配信

・DAY1:10月26日(土)17時6分〜10月29日(火)23時59分

・DAY2:10月27日(日)17時6分〜10月30日(水)23時59分



▼視聴料金

一般チケット:4,500円(税込)

※アプリでは¥400の手数料がかかります

通しチケット:8,100円(税込)

※アプリでは¥800の手数料がかかります



▼販売期間

●一般チケット

・DAY1:10月13日(日)19時30分〜10月29日(火)21時

・DAY2:10月13日(日)19時30分〜10月30日(水)21時

●通しチケット

・10月13日(日)19時30分〜10月29日(火)21時



▼購入特典 ※購入者全員特典

本配信チケットをご購入いただいた方全員に HYDEとバンドメンバーが生配信でお届けする特別コンテンツ「『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』特別番組」の視聴権をプレゼント

※「『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』特別番組」は11月10日(日) 18時(配信開始17時45分〜)から専用ページにて生配信いたします

※本配信のアーカイブは11月11日(月)21時までご覧いただけます



▼配信URL

・DAY1:https://abema.tv/live-event/54398236-4b96-49e9-9341-7d46a41775ed

・DAY2:https://abema.tv/live-event/6f2b5ca6-1270-44b6-81a9-97d7d968fcc3





■ワールドツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>

10月04日 広東 2024 Dongguan Strawberry Music Festival

10月06日 釜山 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL

11月05日 台北 Zepp New Taipei

11月07日 香港 MacPherson Stadium(麥花臣場館)

11月14日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加

11月15日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加

11月17日 成都 CH8 livehouse (CH8绿树演艺中心) ※追加

11月19日 北京 M-Space (华熙LIVE五棵松M空间) ※追加

11月24日 ソウル YES24 LIVE HALL

11月27日 New York Brooklyn steel

11月30日 Los Angeles THE NOVO

and more...

■国内フェス出演情報

11月03日(日) <MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>

11月09日(土) <氣志團万博2024〜シン・キシダンバンパク〜>

■アルバム『HYDE [INSIDE]』

●配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート

●CD:2024年10月16日(水)発売

※「完全数量限定BOX」「初回限定盤」「通常盤」

予約URL:https://hyde.lnk.to/insidePR





【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤(CD+Blu-ray+グッズ+ブックレット)】

PDCV-1269 14,850円(税込)

※完全数量限定BOX

・外装:特別BOX (LPサイズ)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース

・グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ / 素材:綿100%)

・ブックレット:LPサイズ

▼Blu-ray収録内容

アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)

<HYDE LIVE 2022>@Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像



【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UICV-9369 6,490円(税込)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース

▼Blu-ray収録内容

アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)



【通常盤(CD)】

UICV-1169 / 3,300円(税込)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース



▼配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)

01. INSIDE HEAD

02. LET IT OUT

03. PANDORA

※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング

04. TAKING THEM DOWN

※P真・北斗無双 第4章タイアップソング

05. DEFEAT

※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング

06. 6or9

07. INTERPLAY (Album ver.)

08. ON MY OWN

※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ

09. BELIEVING IN MYSELF

※東京マラソン2020イメージソング

10. BLEEDING

※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲

11. I GOT 666

12. SOCIAL VIRUS

13. LAST SONG



【購入者特典】

▼MONSTERS CHANCE ※アルバム封入シリアル特典

CD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画 "MONSTERS CHANCE" を実施します。

●賞品内容

・A賞: HYDE SPECIAL TALK EVENTご招待 300名様(予定)

開催予定日:2025年1月29日(水)

開催場所:東京(予定)

・B賞:HYDE SPECIAL TALK EVENT生中継視聴券 2,000名様(予定)

開催予定日:2025年1月29日(水)

●応募期間

2024年10月16日(水)AM11:00〜2024年10月21日(月)AM11:00

※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。

※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。



▼店舗別購入者特典

・VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル

・Amazon:メガジャケ

・その他店舗共通特典:A2サイズポスター

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。



▼新曲「SOCIAL VIRUS」MV公開

10月7日(月) 21:00 YouTubeプレミア公開

https://www.youtube.com/watch?v=u0qRa42JTPI

▼10月7日(月)〜10月13日(日) 新宿・ユニカビジョン

毎日7時、9時、11時、13時、15時、17時、19時、21時に放映

https://www.yunikavision.jp/





関連リンク

◆HYDE オフィシャルサイト

◆HYDE オフィシャルTwitter

◆HYDE オフィシャルInstagram

◆HYDE オフィシャルFacebook

◆HYDE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆『HYDE CHANNEL』特設ページ

◆<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->特設サイト

青い光の元、ステージ前に降ろされた幕に映し出された時計が「16:60」(※17時00分)を指すと、場内から観客の手拍子とカウントダウンの声が響く。そして、不穏な鐘の音のSEに重厚なコーラスとビートが重なり、やがてそこにダンスビートが鳴り響くと、頭上のミラボールが場内をパーティーな空間へ変えていく。それはまるで、ヘヴィロックやゴシックな精神を核に、海外の音楽シーンを意識したロック × EDMのアプローチを経たHYDEというアーティストの軌跡のように映る。時計の文字が「16:66」を指し、幕が開くと、「HYDE」と描かれたバックドロップ電飾が輝くステージに設置された演説台にHYDEが登壇。サーカステントのような電飾が装飾されたステージの上、軍帽を被り、サングラスをかけたHYDEが歌い始めたのは、狂宴の始まりにふさわしい「LET IT OUT」だ。マスクをつけたバンドメンバーが重厚な音を響かせると、満杯の場内も一体となってコーラスや挙手で応える。「『HYDE [INSIDE] 』は頭に叩き込んで来たかい? アルバムはGoogleマップみたいなもんで、地図上ではどこにでも行けるけど、実際に行くのとでは違う。ようこそ『HYDE [INSIDE] 』へ。現実を楽しもうぜ!」──HYDE非現実空間を見てわかった気になっていても、現実世界での経験を超えることは出来ない。ライヴを見据えて作り上げた『HYDE [INSIDE] 』が、長いツアーの日々を経て、すでに別次元の作品へと進化を遂げていることに対する揺るぎない自信があればこそのMCに、観客も大歓声で応える。そして、「カモン!」の声を合図にアリーナエリアに大きなサークルモッシュが生まれていく。前作『ANTI』からのナンバー「AFTER LIGHT」を挟みつつ、『HYDE [INSIDE] 』からのナンバーを立て続けに披露していくHYDE。ニューアルバムからのナンバーとは言え、すでにライヴで鍛え上げられてきたナンバーが大半だが、真っ赤な照明の中で披露されたファルセットとデスボイスを交互に響かせるボーカリスト=HYDEの底力に改めて驚愕するナンバー「I GOT 666」では、もはや場内がヘドバンの坩堝になるほどの一体感を描いた。ダンサブルなビートが鳴る「ON MY OWN」では軍帽を取り、フラッグを掲げて歌うHYDE。美しさと激しさが交錯する「THE ABYSS」では、絶望と後悔の底で許しを乞うように歌うHYDEの潤んだ瞳がスクリーンいっぱいに映し出される。そして、静かに拍手が響く中、8台の炎のトーチが点り、テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』のED主題歌、“HYDE × MY FIRST STORY”の「永久 -トコシエ-」が歌い上げられる。“頭(こうべ)を垂れて道を譲れ”──「THE ABYSS」のリリックが対になって響くことで善悪の彼岸が曖昧になっていく……このアンビバレンツな表現こそ、HYDEというアーティストの真骨頂と言えるだろう。濃密なライヴハウスツアーの合間、今年もHYDEは多くの大型フェスに出演している。ジャンルレスなものから、強者ラウドロック勢が集う<男鹿フェス>には2年連続の出演となるなど、数多のロックフェスでの手応えも確実に彼の音楽に大きな影響を与えているに違いない。そして、今回の<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->では、フェスで初めてHYDEのライヴを観て興味を持ってくれた人を今回のライヴに招待する「集えHYDEビギナー」というSNS企画が開催されており、この狂乱の空間の中にはそのHYDEビギナーたちも含まれているということになる。この日、「昨日(幕張初日)はやり過ぎたかな、明日声出るかなって、ちょっと心配になるよね。けど全然、出るぜぇ〜」と言った後、完璧な高音ファルセットを披露して見せた一幕もあったが、すさまじいほどのデスボイスを響かせたかと思えば、その反動など物ともせず優美なメロディをしっとりと歌い上げる。その姿は、確かにそこにあるのに絶対に手が届かないカリスマの姿。ビギナーたちの目にボーカリスト=HYDEの底力は一体どんな風に映ったのだろうか?「飛べ!飛び跳ねろ!」──HYDE人生は喜劇、現実は悲劇と歌う「6or9」で観客を煽るHYDE。巨大な4体のスカイダンサー(吹き上げ人形)がステージで踊るアメリカンなロックショー空間で、観客たちもタオルを回し、飛び跳ねて応える。バンドメンバーもフロアを練り歩き客を煽って盛り上げる。続く「MAD QUALIA」ではHYDEもフロアに降臨。柵の上に立つと、ドラマーもシンバルスタンドを抱えたままフロアを走り回っている。「SOCIAL VIRUS」ではHYDEが両手を掻き分けるようなポーズで観客に向かって合図。すると、モーゼの海割りのようにフロアに大きなウォール・オブ・デスが誕生。HYDEの「3、2、1」のカウントで壁は巨大なサークルモッシュと化す。最強のライヴチューン<MIDNIGHT CELEBRATION II>が始まると、HYDEが頭から血塗れになった姿が見える。ヴィクトリアンなシャツブラウスにも血を滴らせながら激しく歌うその姿を前に、フロアではクラウドサーファーたちが次々と飛び交う。そして血塗れ姿のまま、切なく響くピアノに乗せ、「LAST SONG」を歌うHYDE。髪にも頬にも大量の血が滴る中、真っ赤な光に染まったステージの上から血しぶきのような赤い紙吹雪が降り注ぐ。食い入るようにステージを見つめる観客の前で、心の悲鳴のような歌を歌いながら崩れ落ちるHYDE。MVでの世界観さえ超越した”舞台”のような演出に誰もが息を呑む。幕が降りた後は、バンドメンバーがステージを飛び出し各自がソロ演奏を披露。それぞれが強者ミュージシャンであることを痛感する中、ドラムがセットごと会場脇から登場。そのままフロアの中央で「HYDEコール」を扇動。すると遂にHYDEも登場。メンバー全員でヘドバンしながら「PANDORA」と「INTERPLAY」を披露。ミラーボールが光を放つ中、幸せなパーティーに観客の誰もが笑顔を浮かべているのが見える。演奏後は客席に向かって水鉄砲を放ちながらステージに戻るHYDE。「さっきの血、安心してください。ケチャップなんで(笑)。僕、美味しそうでしょ?」──HYDEそう言って笑いを取った後、HYDEが続ける。「残りの人生、やりたいことをやりまくりたいですね。そういうワガママ、もう言ってもいいのかなと。忖度とか関係なくやりたいなと。ついて来れる人はついて来てください」──HYDEそして、「世の中辛いことばかりじゃない?幸せオーラに包まれたい……」とHYDEが言うと、何かを察して歓声を上げる観客の前に登場したのはもちろん、MY FIRST STORYのHiro。「ちょっと煽ってくれる? マイファスみたいに」というHYDEのリクエストに従い、Hiroが応える。「僕がここに出て来たということは! 久々に2人で歌わせて頂きます!」と、HYDEとのデュエットで「夢幻」(テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』OP主題歌)を披露。15センチほどの距離で顔を向かい合わせて歌う2人。アリーナ公演中はHYDEのソロ曲として披露されていたが、日本公演最終日限定で2人のデュオが実現。「あー、幸せになった♡」──HYDE歌い終えたHYDEがそう言ってステージを去るHiroに投げキスを贈る……と、Hiroも投げキスを返す。「BELIEVING IN MYSELF」と、HYDE版として大きく進化した「GLAMOROUS SKY」を続けて披露すると、フロアにはサークルモッシュやリフトが次々と誕生するカオス空間へ。それは、HYDEが人生を賭けて作り上げてきたラウドなロックショーの理想郷と言えるのではないだろうか。そんな幸せなカオス空間に最後に投下されたのは、「SEX BLOOD ROCK N' ROLL」。再び客席フロアに降りると、客の肩を借りながら客席の中で歌うHYDE。「一緒にはっちゃけたこと、忘れんなよ。次帰ってくるまで、忘れんなよ。次会うまで、首洗って待ってろよ!」──HYDEそう言って、轟音の残響が轟く中、投げキスだけでは飽き足らず、HYDEはなんと、カメラ(スクリーン)に直接キス。「クレイジーな僕の芸術を愛してくれてありがとう」──HYDE「BELIEVING IN MYSELF」の演奏前、熱狂する観客に向かってそう語りかけていたHYDE。自分が理想とする芸術を追求するという”ワガママ”。それは、彼の進む道を信じ、それを共に楽しんできたファンとの絆があればこそ叶うものだ。11月からは台北を皮切りに、香港、上海、韓国、NYとLAなど、8都市9公演のワールドツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>が予定されている。世界を巡った後、HYDEが見据える「次」のフェーズにはどんな驚きが待ち構えているのだろうか。取材・文◎早川加奈子撮影◎岡田貴之/石川浩章