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I GOT 666
DEFEAT
BLEEDING
TAKING THEM DOWN
ON MY OWN
THE ABYSS
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MAD QUALIA
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PANDORA
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BELIEVING IN MYSELF
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11·î05Æü¡¡ÂæËÌ Zepp New Taipei
11·î07Æü¡¡¹á¹Á MacPherson Stadium(óÎ²Ö¿Ã¾ì´Û)
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11·î24Æü¡¡¥½¥¦¥ë YES24 LIVE HALL
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01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA
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04. TAKING THEM DOWN
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05. DEFEAT
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06. 6or9
07. INTERPLAY (Album ver.)
08. ON MY OWN
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09. BELIEVING IN MYSELF
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10. BLEEDING
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11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
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