【9月Lemino 韓流・アジア人気ランキング】『7人の脱出』が1位に返り咲き！

2024年9月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した、Lemino人気作品月間ランキングが発表となった。

順位作品名備考1位 7人の脱出 season2―リベンジ― <見放題独占配信中>2位ヤクザの俺が高校生になった<日本初独占配信中>3位IN THE SOOP BTS ver. シーズン2<独占配信中>4位完璧な家族<日本初独占配信中>5位白雪姫には死を〜BLACK OUT6位コネクション<日本初独占配信中>7位IN THE SOOP SEVENTEEN ver. Season2<独占配信中>8位イニョン王妃の男9位IN THE SOOP SEVENTEEN ver.<独占配信中>

10位In the SOOP BTS ver.<独占配信中>

集計対象期間:2024年9月一日(日)〜9月30日(月)

対象コンテンツ:集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準:集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

第1位『7人の脱出 season2―リベンジ―』

© SBS

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2024年9月ランキングの1位は、人気韓国サスペンスドラマ『ペントハウス』の制作陣が集結した『7人の脱出』の続編『7人の脱出 season2―リベンジ―』。人気作品ランキング5位にランクインした前月に続き、今月も1位を獲得するなど、引き続き高い注目を集めている。

作中では、とある少女の失踪に関与したと思われる7人が集められ、数多くの嘘と欲望が絡み合う熾烈なサバイバルゲームが繰り広げられる。シーズン1では、そんな7人の悪人たちに裁きをくだすかのように現れた人物が、実はフェイクに固められていたことが明らかに。

原題『7人の復活』の通り、シーズン2では彼らの復讐劇が始まる。究極のマクチャンドラマの結末は…? シリーズ全話が見放題で見られるのはLeminoだけ! シーズン2から新キャストとして出演するCNBLUEのイ・ジョンシンにも注目。

第2位『ヤクザの俺が高校生になった』

(C)2024 Number Three Pictures / Presented by A+E Networks

人気作品ランキング2位には、イ・ソジン主演の暴力団No.2が高校生に憑依する物語『ヤクザの俺が高校生になった』がランクイン。

大学に行きたい暴力団員キム・ドゥクパルは一派の会長から跡を継いでほしいと頼まれることに。ヤクザの会長か大学進学かという人生の岐路に立たされ、悩むドゥクパルだったが、ひょんなことから19歳の高校生に憑依! 自分だけの“技術”で加害者を懲らしめ、家庭内暴力に苦しんでいた友と新しい友情を築きながら成長していく…。

第3位「IN THE SOOP BTS ver. シーズン2」

© BIGHIT MUSIC / HYBE. All Rights Reserved.

3位には多忙を極めるBTSのメンバーが、「日常と休息の間」というコンセプトをもとに日常ではなかなかできない体験をしながら、森の中でつかの間の休息を満喫するリアルバラエティー「IN THE SOOP BTS ver. シーズン2」がランクイン。

どのように一日を過ごすか事前にタイムテーブルを作成し、メンバーそれぞれが完全な自分だけの時間を大自然の中で過ごして行く。人生で最も美しい瞬間を共に過ごしながら、かけがえのない思い出を積み重ねてゆくBTSのありのままの姿をLeminoで独占配信中。

Leminoでは様々な韓流・アジアコンテンツの人気作品を視聴できる。2024年10月1日〜12月31日の3か月間にわたって、韓流アジア作品計49作品を全話無料開放中なので、この期間にぜひ楽しんでほしい。