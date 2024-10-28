BMSG POSSE、韓国のラッパーCHANGMOとのコラボ曲MV公開
BMSG POSSEが、12月にリリースするオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』から第1弾コラボレーションアーティスト”CHANGMO”と共に制作した新曲｢ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))｣を2024年10月30日（水）にリリース、同日21時に同楽曲のMusic Videoをプレミア公開することを発表した。
【画像】BE:FIRST表紙のRolling Stone Japan最新号
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー ”BMSG POSSE”。本楽曲は、アーティスト・ラッパーとして様々な目線に晒されながら生きる彼ら自身の実情をユーモアなリリックで表現し、ゴシップやSNSでの迷惑行為などに向けて切り込んでいく痛快な言葉遊びと、プロデューサー/ビートメイカー・ZEN、Sunnyによる重低音が鳴り響く大胆なビートに対して、3人が繰り出す変幻自在なフロウが相まった楽曲となっている。
Music Videoの公開に先駆けて、ティーザームービーが公開されている。
＜リリース情報＞
SKY-HI × Novel Core × CHANGMO
「ZOOM」
2024年10月30日（水）リリース
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_zoom
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』開催決定
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9500円（税込）
その他の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://bullmoose.tokyo/bmsgposse
【画像】BE:FIRST表紙のRolling Stone Japan最新号
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー ”BMSG POSSE”。本楽曲は、アーティスト・ラッパーとして様々な目線に晒されながら生きる彼ら自身の実情をユーモアなリリックで表現し、ゴシップやSNSでの迷惑行為などに向けて切り込んでいく痛快な言葉遊びと、プロデューサー/ビートメイカー・ZEN、Sunnyによる重低音が鳴り響く大胆なビートに対して、3人が繰り出す変幻自在なフロウが相まった楽曲となっている。
＜リリース情報＞
SKY-HI × Novel Core × CHANGMO
「ZOOM」
2024年10月30日（水）リリース
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_zoom
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』開催決定
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9500円（税込）
その他の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://bullmoose.tokyo/bmsgposse