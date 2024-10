〈食べログ3.5以下のうまい店〉京都・二条城近くにある鴨料理専門店で京都×河内鴨の新しい出会いを味わってみたい！

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、京町家で創意工夫ある河内鴨料理がいただける鴨料理専門店を教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、京町家で創意工夫ある河内鴨料理がいただける鴨料理専門店を教えてもらった。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

京都で河内鴨が味わえる

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

店は丸太町通に面している

市営地下鉄(烏丸線)丸太町駅から徒歩8分ほど。二条城からも徒歩でアクセス可能な場所に、趣ある京町家がある。暖簾をくぐると、100年の歴史ある建物の内観らしく、木の梁や柱が美しい。ここは「鴨料理 田ぶち」。2022年に神戸から移転してきた。

カウンターメインの店内

ご主人は田渕孔大さん。15年ほど前に河内鴨に魅了され、神戸に専門店をオープンさせた人物だ。河内鴨とは、大阪の河内松原発祥の、養殖の合鴨のこと。鴨専門精肉店の「河内鴨ツムラ本店」だけが提供する希少な鴨で、うまみが強く、料理人からも人気の逸品だ。田渕さんの、河内鴨を追求した、シンプルながらもひと工夫ある料理は評判を呼び、神戸の店では、鴨料理という新しいジャンルを作り、某グルメガイドブックで一つ星を獲得した。

飲食店でのアルバイトをきっかけに料理人の道を志した、田渕孔大さん。独立して12年間、神戸で店を営んできた

3.2kgの河内鴨。「河内鴨ツムラ本店」では1日200羽しか提供しない

より料理屋として、料理人として突き詰めようと、2022年に移転。新天地には京都を選んだ。料理は、お客さんの顔が見えるカウンターで、田渕さん自身が前に立って仕上げるスタイルにした。また、野菜は大原に30分かけて通い仕入れ。「河内鴨のうまみに負けない、強く味の濃い野菜に出合えましたよ」とのこと。水は下御霊神社の地下水を使い、出汁をとったり、お茶を淹れたりしている。また、鴨ロースを持ち込んで作ってもらった「田野屋塩二郎」の特製塩は欠かせないとも話す。

門上さん

河内鴨を京都で扱う店ができたことがきっかけで通うようになりました。河内鴨だけのコースは潔いと感じました。

いただけるお料理はこちら!

料理はコースがメイン。金曜日は特別で、アラカルトで好きなものがいただけるそう。今回は、全10品からなる22,000円のおまかせコースの中から、門上さんおすすめの料理を紹介する。

河内鴨の造りの盛り合わせ。朝どれの新鮮さや香りの良さを実感できる。部位ごとに九州の甘めの醤油やネギ油で。

ロース、ササミ、肝、砂肝の盛り合わせ

門上さん

肝のねっとり感と甘みが素敵です。

2時間火入れした肝を裏ごしし、発酵バターで巻き込み、テリーヌ型へ。あえて血の味や風味を残したという。

発酵バターで巻いた肝のパテ。左はマロングラッセ、ローストナッツ、黒トリュフをトッピング。右はカカオニブのはちみつ漬け、ピスタチオ、クランベリー、オレンジピールを



門上さん

肝の食べ方の楽しさを知る逸品です。

香ばしく炙った、青森産、野辺地小蕪と鴨のつみれの碗物。鴨柄のお椀も愛らしい。

鴨のつみれの椀物

門上さん

河内鴨のつみれのコクのある味わいが魅力です。

たたいた鴨肉、ごぼう、ニンジン、マイタケの炊き込みご飯。鴨のうまみと脂分が米一粒ひと粒にゆきわたっている。

〆で人気の炊き込みご飯。米は八代目儀兵衛からの仕入れ

門上さん

鴨のうまみがご飯に染みています。

京都から河内鴨を世界発信!

「京都はアクセスがよく、今、全国からお客様が来られます。ここで、鴨料理専門店として世界発信していきたいです」と田渕さん。京都×河内鴨の新しい出会いを味わいに、ぜひ訪れてみたい一軒だ。

新天地での田渕さんの進化が見逃せない

門上さん

河内鴨の多彩な味わいが楽しめますよ。京都の町家をきれいに改装した雰囲気と、ご夫婦の対応も素敵です!

<店舗情報>◆鴨料理 田ぶち住所 : 京都府京都市中京区丸太町通堀川東入る33TEL : 050-5593-7047

※価格は税込です。

撮影:福森公博

文:木佐貫久代

The post 〈食べログ3.5以下のうまい店〉京都・二条城近くにある鴨料理専門店で京都×河内鴨の新しい出会いを味わってみたい! first appeared on 食べログマガジン.