アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』(全4話)の劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』のBlu-rayが2025年1月22日、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』のBlu-ray豪華版/通常版が2025年2月19日に発売されることが決定した。劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』Blu-rayは、映像特典として、ノンテロップOP、配信版制作決定PV、ティザーPV、本PV、次回予告や、劇場用再編集版の解禁映像、特報を収録。

音声特典として、ここでしか聴けないキャストオーディオコメンタリーが収録されることが決定。加えて封入特典には、特製ブックレット(総合スポーツ誌「Number」コラボ記事、キャストスペシャルインタビュー、アニメスタッフインタビュー、アニメ設定資料など)がついてくるファン必見の特典内容になっている。劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』Blu-ray豪華版/通常版は、Blu-ray豪華版には、キャラクターPV、ノンテロップOP、入場者特典でしか読めない書き下ろし小説を元に制作したオーディオドラマ「また星は巡る」などを収録した豪華2枚組。音声特典として、ここでしか聴けないキャストオーディオコメンタリーを収録。封入特典には、ファン必見の大ボリュームの特製ブックレット(書き下ろしスピンオフ小説、総合スポーツ誌「Number」コラボ記事、キャストスペシャルインタビュー、アニメスタッフインタビュー、アニメ設定資料など)、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」特典シリアルコードなどがついてくる。