台湾のインディー音楽アワード「金音創作賞」(以下、金音賞)の授賞式が2024年11月2日(土)に台北流行音楽中心で開催され、スペースシャワーTVのYouTubeチャンネル、韓国のPRIZMで同時配信となる。今回で15回目を迎える2024年の「金音賞」は音楽創作の先駆者たちに敬意を表す「Shout Out / Shout Out to」をテーマとし、842枚のアルバム/EPと41組のライブ・パフォーマンスを含む合計3,877作品が応募されている。台湾以外のアジア諸国の作品を主な対象とする「ベストアジアンクリエイティブアーティスト賞」には過去最高の79作品のエントリーがあり、マレーシア、オーストラリア、日本、韓国、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、中国、香港などから応募があり、国際的な音楽クリエーターの参加が増加している状況だという。

【不分類型獎項】■最佳專輯獎《心》/阿跨面(製作人:2-CHI、W.LIN韋恩林)《無名氏敬上》/傷心欲絕(製作人:錢煒安)《噪音公寓》/拍謝少年(製作人:張勝為、謝宗翰、梁宏彰、周已敦)《Hotel La Rut(破爛酒店)》/王若琳(製作人:王若琳、Adam Lee)《世界》/大象體操(製作人:大象體操 )《The Great Bremen Show》/布萊梅(製作人:吳羿緯)■最佳樂團獎Plutato/《Pluto Potato》傷心欲絕/《無名氏敬上》我是機車少女I'mdifficult/《I'mdifficult》拍謝少年/《噪音公寓》大象體操/《世界》布萊梅/《The Great Bremen Show》■最佳創作歌手獎阿跨面/《心》江惠儀/《陷眠》Dac/《Love Hereafter》劉暐/《劉暐個人專輯》王若琳/《Hotel La Rut(破爛酒店)》鄭敬儒/《暗流》■最佳新人獎Plutato/《Pluto Potato》阿跨面/《心》Makav真愛/《寶藏Treasure》邱淑蟬/《繭的形狀》Flowstrong/《Study(of)Breaks》Andr/《Hidden Card 藏招》■最佳樂手獎鄭嘉富/《Pluto Potato》/鼓、鼓機、音效謝明諺/《Our Waning Love》/薩克斯風李茂嵩/《草本藥師》/電子合成器、木琴、打擊樂、 爵士鼓蘇郁涵/《自由的姿態》/鐵琴柯智豪 Blaire Ko/《夜婆 Iā-Pô》/吉他(木.電.古典)、鋼琴.鍵盤.合成器、低音提琴、Bass、和聲、打擊、天鼓手碟、手風琴、管樂等潘子爵/《沒問題少女》/薩克斯風張凱婷/《世界》/貝斯/ 人聲/和聲簡聿民/《幾何碼》/爵士鼓■最佳現場演出獎《“Is It Alive?”》/Robot Swing《Snack》/Dac《Legacy Presents【2023都市女聲】:MANDARK《be a “BADA88”》首場個人專場演唱會》/MANDARK《deca joins 2024首演 天堂與泥土 / Heaven & Dirt》/deca joins《TRASH《HOLY TRIP! 精神時光屋》高雄演唱會》/TRASH■亞洲創作音樂獎(Best Asian Creative Artist)《Dapple Patterns》/假日貞操《悖論》/黃業圓《STRATA》/LITE《POWER ANDRE 99》/Silica Gel《Songs》/Age Factory《Dab Hi》/NaraBara【類型音樂獎項】■最佳搖滾專輯獎《無名氏敬上》/傷心欲絕《姿態》/傻子與白痴《Intro_鞋》/溫室雜草《噪音公寓》/拍謝少年《世界》/大象體操■最佳搖滾歌曲獎〈大雨〉/《無名氏敬上》/傷心欲絕〈遠慮〉/《姿態》/傻子與白痴〈Peace and Quiet(Bremen announcement)〉/《The Great Bremen Show》/布萊梅〈A Dream of Bonnie and Clyde feat.JADE〉/《A Dream of Bonnie and Clyde feat.JADE》/楊乃文〈萬物皆欲〉/《萬物皆欲》/JADE〈出來〉/《出來》/百合花■最佳民謠專輯獎《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》/農村武裝青年《繭的形狀》/邱淑蟬《鎮妹Zhin‘ Moi》/柔 米 Zoomie《夜婆 Iā-Pô》/巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko《劉暐個人專輯》/劉暐■最佳民謠歌曲獎〈阿母的話 A-bú ê Uē〉/《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》/農村武裝青年〈Niyaro' 家鄉〉/《美感 Harateng no Pangcah》/舞思愛 Usay Kawlu〈所在〉/《繭的形狀》/邱淑蟬〈鎮妹Zhin‘ Moi〉/《鎮妹Zhin‘ Moi》/柔 米Zoomie〈吊樹頭 Tiàu Tshiū-Thâu〉/《夜婆 Iā-Pô》/巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko〈也許我見不到你了〉/《劉暐個人專輯》/劉暐■最佳嘻哈專輯獎《心》/阿跨面《BS》/wannasleep & Gummy B《THE ONE GOT C.H.A.N.G.E.s.》/2CHANGE《Love Hereafter》/Dac《三不管》/SmashRegz■最佳嘻哈歌曲獎〈陷眠〉/《心》/阿跨面〈ABC〉/《BS》/wannasleep & Gummy B(共同創作人:熊仔)〈熬辣醬〉/《Study(of)Breaks》/Flowstrong(共同創作人: DaBao 大寶)〈如何三天內成為饒舌歌手?〉/《三不管》/SmashRegz〈不眨眼的人〉/《迴旋樓梯》/神經元〈One More(feat.LEO37, DCIV, Dac, Lazy Habits, Star Wu, 謝明諺)〉/《One More》/Robot Swing(共同創作人: DCIV)■最佳電音專輯獎《淒惻秩序 Melancholy Order》/Dizparity《胎內》/呂紹淳《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer《美麗的灣》/笑琴■最佳電音歌曲獎〈fakeloh 石化 〉/《HIA−自然的脈動》/幽法〈自我排空 Kenosis〉/《淒惻秩序 Melancholy Order》/Dizparity〈宇〉/《胎內》/呂紹淳〈在石頭縫隙間〉/《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer〈美麗的灣〉/《美麗的灣》/笑琴■最佳爵士專輯獎《Pluto Potato》/Plutato《Our Waning Love》/謝明諺《內建系統》/魯千千《繞.境》/踢霹歐爵士大樂團■最佳爵士歌曲獎〈Chamakana〉/《Our Waning Love》/謝明諺〈她去了一場寧靜的戰爭〉/《自由的姿態》/蘇郁涵〈夢幻曲〉/《內建系統》/魯千千〈Exploitation Suite Part I: They'd Like to Support〉/ 《Exploitation Suite》/ Roger Lin 林煒翔〈大醉八仙 feat.磐宇木偶劇團〉/《甘》/Debby Wang 王思雅■最佳節奏藍調專輯獎《寶藏Treasure》/Makav真愛《HIDEOUT》/LINION《簡單一句話》/鄭平《我在這裡》/問題總部■最佳節奏藍調歌曲獎〈RACE OF FAITH ft YELLOW 黃宣〉/《水性揚花》/SOPHY 王嘉儀〈Adddicted(feat.Karencici)〉/《Boomerang》/孫盛希〈Beach Song〉/《Love Hereafter》/Dac〈WET/DRY〉/《我在這裡》/問題總部〈SEX TAPE(feat.落日飛車)〉/《SEX TAPE》/ØZI■最佳另類流行專輯獎《水性揚花》/SOPHY 王嘉儀《種子》/舞炯恩 Utjung(舞炯恩加以法利得)《I'mdifficult》/我是機車少女I'mdifficult《Hotel La Rut(破爛酒店)》/王若琳《The Great Bremen Show》/布萊梅■最佳另類流行歌曲獎〈野獸派〉/《Sent》/9m88〈Little More Time〉/《Love Hereafter》/Dac〈Last Summer(月亮惹的禍)〉/《I'mdifficult》/我是機車少女I'mdifficult〈She Had a Habit of Meeting All of the Artists Backstage(她有一個習慣在後台跟藝人見面)〉/《Hotel La Rut(破爛酒店)》/王若琳〈羽毛(feat.壞特 ?te)〉/《世界》/大象體操(共同創作人: 壞特 ?te)〈Jhalleyaa(feat.Shashaa Tirupati)〉/《世界》/大象體操〈Castle〉/《The Great Bremen Show》/布萊梅【評審團獎】■評審團獎劉暐/《劉暐個人專輯》【特別貢獻獎】■特別貢獻獎大團誕生系列活動(創辦團隊:若谷股份有限公司/街聲股份有限公司)The 15thGolden Indie Music Awards Nominees【Uncategorized Awards】■Best Album《SIM》/Taiwan rap handsome man(Album Producer:2-CHI、W.LIN)《Sincerely, me》/Wayne's So Sad(Album Producer:Zen Chien)《Noise Apartment》/Sorry Youth(Album Producer:CHANG, SHENG-WEI、HSIEH, CHUNG-HAN、LIANG, HUNG-CHANG、CHOU, I-TUN)《Hotel La Rut 》/Joanna Wang(Album Producer:Joanna Wang、Adam Lee)《World》/Elephant Gym(Album Producer:Elephant Gym)《The Great Bremen Show》/Bremen Entertainment Inc.(Album Producer:Michael Wu)■Best BandPlutato/《Pluto Potato》Wayne's So Sad/《Sincerely, me》I'mdifficult/《I'mdifficult》Sorry Youth/《Noise Apartment》Elephant Gym/《World》Bremen Entertainment Inc./《The Great Bremen Show》■Best Singer-songwriterTaiwan rap handsome man/《SIM》Joey Chiang/《Sleep Talking》Dac/《Love Hereafter》Wayne Liu/《Wayne Liu's Solo Album》Joanna Wang/《Hotel La Rut 》CHENG CHING JU/《UNDERCURRENT》■Best New ArtistPlutato/《Pluto Potato》Taiwan rap handsome man/《SIM》Makav/《Treasure》Shuchan Chiu/《Shape Of Life》Flowstrong/《Study(of)Breaks》Andr/《Hidden Card》■Best InstrumentalistCheng Chia Fu/《Pluto Potato》/Drum, Electronic, EffectsMinyen Hsieh/《Our Waning Love》/SaxophoneMao-Sung LEE/《MANAGONA》/Synthesizer/Marimba/Percussion/DrumsYuhan Su/《Liberated Gesture》/VibraphoneBlaire Ko/《Iā-Pô》/Guitar(Acoustic,Electric,Classical),Piano,KB &moreRuby Pan/《Knot A Problem》/SaxphoneKT Chang/《World》/Bass/ Vocal/Backing VocalFlyingPP/《幾何碼》/Drums■Best Live Performance《“Is It Alive?”》/Robot Swing《Snack》/Dac《Legacy Presents:MANDARK《be a “BADA88”》1st solo concert》/MANDARK《deca joins "Heaven & Dirt" 2024》/deca joins《TRASH《HOLY TRIP!》Kaohsiung》/TRASH■Best Asian Creative Artist《Dapple Patterns》/Virgin Vacation《Paradox》/Yeoian《STRATA》/LITE《POWER ANDRE 99》/Silica Gel《Songs》/Age Factory《Dab Hi》/NaraBara【Category Awards】■Best Rock Album《Sincerely, me》/Wayne's So Sad《Posture》/Fool and Idiot《Intro_shoe 》/Easy Weeds《Noise Apartment》/Sorry Youth《World》/Elephant Gym■Best Rock Song〈Stepping in the heavy rain〉/《Sincerely, me》/Wayne's So Sad〈Foresight〉/《Posture》/Fool and Idiot〈Peace and Quiet(Bremen announcement)〉/《The Great Bremen Show》/Bremen Entertainment Inc.〈A Dream of Bonnie and Clyde feat.JADE〉/《A Dream of Bonnie and Clyde feat.JADE》/Naiwen Yang〈All Things Desire〉/《All Things Desire》/JADE〈Come out〉/《Come out》/lilium■Best Folk Album《The Song for You》/TUDI-VOICE《Shape Of Life》/Shuchan Chiu《Zhin‘ Moi》/Zoomie《Iā-Pô》/Panai, Blaire Ko《Wayne Liu's Solo Album》/Wayne Liu■Best Folk Song〈Native Tongue〉/《The Song for You》/TUDI-VOICE〈Hometown〉/《The Beauty of Pangcah》/Usay Kawlu〈Where I Belong〉/《Shape Of Life》/Shuchan Chiu〈Zhinˊ Moi〉/《Zhin‘ Moi》/Zoomie〈Tiàu Tshiū-Thâu〉/《Iā-Pô》/Panai, Blaire Ko〈In Case I Don't See You Again〉/《Wayne Liu's Solo Album》/Wayne Liu■Best Hip-hop Album《SIM》/Taiwan rap handsome man《BS》/wannasleep & Gummy B《THE ONE GOT C.H.A.N.G.E.s.》/2CHANGE《Love Hereafter》/Dac《WHO CARES》/SmashRegz■Best Hip-hop Song〈dream〉/《SIM》/Taiwan rap handsome man〈ABC〉/《BS》/wannasleep & Gummy B feat. Kumachan〈HOT SAUCE〉/《Study(of)Breaks》/Flowstrong feat.DaBao〈How to Become a Rapper In 3 Days?〉/《WHO CARES》/SmashRegz〈The One Who Never Blinks〉/《Penrose Stairs》/MadNeuron〈One More(feat.LEO37, DCIV, Dac, Lazy Habits, Star Wu, Minyen Hsieh)〉/《One More》/Robot Swing feat.DCIV■Best Electronica Album《Melancholy Order》/Dizparity《Tainai》/David Lu《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer《Wonderful One》/Chill Qin■Best Electronica Song〈Stone〉/《HIA−Nature's Pulse》/ufa〈Kenosis 〉/《Melancholy Order》/Dizparity〈Universe〉/《Tainai》/David Lu〈In-between the Rocks〉/《HEMI DEMI SEMI》/Freedom Beat & cheer〈Wonderful One〉/《Wonderful One》/Chill Qin■Best Jazz Album《Treasure》/Makav《HIDEOUT》/LINION《kán-tan tsi̍t kù uē》/Tēnn Pîng《moment: now》/It's Your Fault■Best R&B Song〈RACE OF FAITH〉/《FLUID》/Sophy Wong〈Adddicted(feat.Karencici)〉/《Boomerang》/Shi Shi〈Beach Song〉/《Love Hereafter》/Dac〈WET/DRY〉/《moment: now》/It's Your Fault〈SEX TAPE(feat.Sunset Rollercoaster)〉/《SEX TAPE》/ØZI■Best Alternative Pop Album《FLUID》/Sophy Wong《Vusam》/Utjung(Utjung Tjakivalid)《I'mdifficult》/I'mdifficult《Hotel La Rut 》/Joanna Wang《The Great Bremen Show》/Bremen Entertainment Inc.■Best Alternative Pop Song〈Fauvism〉/《Sent》/9m88〈Little More Time〉/《Love Hereafter》/Dac〈Last Summer 〉/《I'mdifficult》/I'mdifficult〈She Had a Habit of Meeting All of the Artists Backstage〉/《Hotel La Rut 》/Joanna Wang〈Feather (feat.壞特 ?te)〉/《World》/Elephant Gym feat.?te(Whyte)〈Jhalleyaa(feat.Shashaa Tirupati)〉/《World》/Elephant Gym〈Castle〉/《The Great Bremen Show》/Bremen Entertainment Inc.【Jury Award】■Jury AwardWayne Liu/《Wayne Liu's Solo Album》【Special Contribution Award】■Special Contribution AwardTHE NEXT BIG THING(Legacy Taipei / StreetVoice Taiwan)