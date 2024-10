10月23日(水)は『TOKYO FM竹内まりやスペシャルワンデー』と題して、シンガーソングライターの竹内まりやさんが「ONE MORNING」「Blue Ocean」「坂本美雨のディアフレンズ」「ALL TIME BEST」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「THE TRAD」「Skyrocket Company」と7番組にゲストで登場。アーティストの坂本美雨がお届けする「ディアフレンズ」では、10年ぶりとなる待望のニューアルバム『Precious Days』について語ってくれました。

10月23日放送分より

竹内まりやさんは1978年11月にシングル「戻っておいで・私の時間」でデビュー、「September」「不思議なピーチパイ」などがヒット。結婚後は作家としても「元気を出して」「駅」など数多くの作品を他アーティストに提供しながら、1984年に自らもシンガーソングライターとして活動を再開。以降、独自のスタンスで音楽活動を続けています。1994年のベスト・アルバム『Impressions』が350万枚の大ヒットを記録し、その後も『Bon Appetit!』がミリオンを達成。デビュー30周年の2008年にリリースしたコンプリート・ベスト・アルバム『Expressions』もミリオンを達成します。2020年にはキャリア初の映像作品「souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜(Special Edition)」を発売し、オリコン週間DVDランキングにて1位を獲得。2023年11月にデビュー45周年を迎え、2024年10月23日(水)には10年ぶりのオリジナルアルバムとなる新作『Precious Days』をリリースしました。坂本:まりやさんは、10年ぶりとなるオリジナルアルバム『Precious Days』を10月23日(水)にリリースされました。「かけがえのない日々」という意味ですけども、なぜこのタイトルになったのでしょうか?竹内:ここ10年ほどずっとアルバムを作っていたんですけど、紛争、コロナ禍、地震があったりと、すごく不安な世の中になってきて、自分たちの生活も変わってきたんですね。日々当たり前に寝起きして、ご飯を食べて、音楽をやったりすることが、どれだけ尊くてありがたいかっていうことを実感する日々だったんです。ささやかな日常のなかにある喜び、みたいな歌が積もり積もったので、「かけがえのない日々をタイトルにすればいいのかな」と思ったんですね。しかも楽曲にはDayが入っているタイトルがいっぱいあったので『Precious Days』にしました。坂本:まりやさんは(音楽制作で)社会や時代の流れを意識されますか?竹内:特にそういったことにアンテナを張っているというよりも、日々生活をしていると「なんだか変だな」とか「この瞬間がありがたい」みたいなことを年齢とともに意識するようになりました。美雨ちゃんと話している、二度と戻ってこないこの時間を味わいたいなっていう、そういう思いは昔よりも強くなっていますね。坂本:それを音楽のなかに込めたいという思いがあるのですね。坂本:『Precious Days』には山下達郎さんとの楽曲「Days of Love」も収録されています。おふたりで曲を作られるときはどういう感じで進められるんですか。竹内:最初に達郎のメロディーがあって、アレンジもほぼ出来上がっていたんですね。なので、あとは私が歌詞をつけて歌うだけっていう感じでした。達郎の作曲で、私の作詞と歌唱というスタイルをとったのは43年ぶりだったんですよ。坂本:へええ!竹内:私が歌詞を書いて達郎が作曲して歌うっていうパターンは、この何年間で何曲かあったんですけど、久しぶりに達郎のメロディーを歌いました。楽しかったです。この曲は寝具メーカー(エアウィーヴ)のCMソングで、眠りというのがキーワードだったのと、おうし座流星群がやってくるって聞いていたから、それを眺めて祈っている絵が浮かんできて「Days of Love」を作りました。坂本:おふたりの過ごしてきた時間というのが、こうやって曲になっていくのかなと感じました。竹内:そうかもしれないです。特別な物語ではなくて日常のちょっとした時間の、ささやかな喜びを表現したいと思いました。竹内:『Precious Days』は全18曲収録で、デラックス盤には映像も入っております。坂本:「Precious Live Collection」ですね。竹内:他にも、カセットテープやアナログ盤とかいろいろな形態で出しますので、皆さんのお好みで。坂本:小さい頃、お父さん(坂本龍一さん)の部屋で、まりやさんのカセットを聴いていたのが今フラッシュバックしました。竹内:お父さんに手伝ってもらった『VARIETY』のカセットとかあったからねえ。今思い出したんだけど、教授が「本気でオンリーユー(Let's Get Married)」という曲で結婚行進曲をシンセで弾いてくださっているのを見て、なんて贅沢な結婚行進曲だろうって思ったんですよね。それがイントロに入っているんですけど、レコーディング中に、あっこちゃん(矢野顕子さん)特製の餃子の差し入れがあったから、スペシャルサンクスのクレジットに「Ryuichi Sakamoto & Akiko Yano for delicious gyoza」って書いてあったと思う(笑)。坂本:ホントですか(笑)!竹内:カセットで思い出しちゃいました(笑)。竹内まりやさんは、2025年4月から全国アリーナツアー「souvenir2025 mariya takeuchi live」が開催! 詳細は竹内さんの公式Webサイト https://mariya45th.jp/をご確認ください。10/23(水)は「TOKYO FM竹内まりやスペシャルワンデー」を実施! 竹内さんが、TOKYO FMのワイド番組「ONE MORNING」(コメント出演)、「Blue Ocean」、「ディアフレンズ」、「All-TIME BEST」(コメント出演)、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」の7番組にゲスト出演しました。<番組概要>番組名:坂本美雨のディアフレンズ放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週月〜木曜11:00〜11:30パーソナリティ:坂本美雨