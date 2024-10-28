½°±¡Áª¼õ¤±ÂæÏÑ¤ÇºÂÃÌ²ñ Î©Ë¡°Ñ°÷¡¢ÂæÆü¤ÎÀ¯³¦¸òÎ®¤Ï¡Ö¹¤¤ÎÉ±ï¡×¤¬É¬Í×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢Ì±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¹ñºö¸¦µæ±¡Ê¸¶µ´ð¶â²ñ¤Ï28Æü¡¢½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëºÂÃÌ²ñ¤òÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤Î³Ô¹ñÊ¸¡Ê¤«¤¯¤³¤¯¤Ö¤ó¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤±ï¤ò¹¤¯·ë¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³Ô»á¤Ï½°±¡Áª¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÅÍøÌÀÁ°´´»öÄ¹¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂæÆü¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï¹â³Û¤ÎÊä½õ¶â¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´ÅÍø»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀïÎ¬¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾ðÀª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂæÆü¤ÎÀ¯¼£¸òÎ®¤Î·Á¤ÏÂ¿¾¯¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤òÉ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÎÉ¤¤±ï¤ò¹¤¯·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¤Î¤ß¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤¬ÃÛ¤±¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢Ãæ²Ú·ÐºÑ¸¦µæ±¡Âè»°¸¦µæ½ê¤Îò²æâÅ¯Éû½êÄ¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬Àï¸å3ÈÖÌÜ¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã¤µ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÍÍø¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¸¥¶âÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ¿´¶¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
³Ô»á¤Ï½°±¡Áª¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÅÍøÌÀÁ°´´»öÄ¹¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂæÆü¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï¹â³Û¤ÎÊä½õ¶â¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´ÅÍø»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀïÎ¬¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢Ãæ²Ú·ÐºÑ¸¦µæ±¡Âè»°¸¦µæ½ê¤Îò²æâÅ¯Éû½êÄ¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬Àï¸å3ÈÖÌÜ¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã¤µ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÍÍø¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¸¥¶âÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ¿´¶¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë