±ÝÊÂÂçÆóÏº¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸¶¹ÆÆÉ¤ß¤Ë¶ÛÄ¥¡¡¸«»ö¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÕÃÏ¡É¸«¤»¤ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂ®Êó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸¶¹ÆÆÉ¤ß¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¤ÈÂÐ·è¤·¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÕÃÏ¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ê¤â¡Ä¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¡¡±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤ÏÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¡£°¤ÉôÃÎÂå¤µ¤ó¤¬»ë³¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿·¿Í¸¦½¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆñÆÉ´Á»ú¤Ê¤É¤ò¸«»ö¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤«¤é¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÕÃÏ¸«¤»¤¿¤¾¡ª¡×¤È»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Í¥ÅùÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼No.1·èÄêÀï¤ÎÂè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¡¢NHK¡õÌ±ÊüÁ´¥¡¼¶É½Ð¿È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼10¿Í¤¬¡Ö¹ñ¸ì¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç³ÊÉÕ¤±¡£¥¿¥Ê¥«ÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ï¡¢ÀÄ»³Í´»Ò¡¢°¤ÉôÃÎÂå¡¢±ÝÊÂÂçÆóÏº¡¢¾å½ÅÁï¡¢¿Ü¹õÀ¶²Ú¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢±Ê°æÈþÆà»Ò¡¢ÇÏ¾ìÅµ»Ò¡¢¸¶ÅÄ°ª¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊHiHi Jets¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼É¬¿Üµ»Ç½¡Ö³êÀå¥Æ¥¹¥È¡×¤ä¡¢Ç¯´Ö140Ëü¿Í¼õ¸³¡Ö´Á¸¡¡×Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ê¤â¡Ä¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¡¡±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤ÏÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¡£°¤ÉôÃÎÂå¤µ¤ó¤¬»ë³¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿·¿Í¸¦½¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆñÆÉ´Á»ú¤Ê¤É¤ò¸«»ö¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤«¤é¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ÕÃÏ¸«¤»¤¿¤¾¡ª¡×¤È»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼É¬¿Üµ»Ç½¡Ö³êÀå¥Æ¥¹¥È¡×¤ä¡¢Ç¯´Ö140Ëü¿Í¼õ¸³¡Ö´Á¸¡¡×Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£