作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00〜19:55)。10月27日(日)の放送は「村上RADIO〜ローリング・ストーンズ・ソングブック〜」をオンエア。1組のアーティストに焦点を当てて特集する「ソングブック」シリーズの第5弾は、1962年の結成以来、音楽史にその名を残し続けるロックバンド、ローリング・ストーンズを特集しました。

この記事では、前半2曲について語ったパートを紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今日はローリング・ストーンズ・ソングブックをお届けします。この前にやったソングブック・シリーズはマット・デニスでした。マット・デニスからストーンズ、考えてみればかなりの飛躍ですね。しかしそういう大胆さがこの番組の持ち味です。見る前に飛べ。そう、大胆な飛躍こそが人生の醍醐味(だいごみ)です。とはいえ、みなさんも着地にだけはくれぐれも気をつけてくださいね。思い切って飛んだはいいけど、着地する場所がなかったなんてことになると、とても困ります。というわけでとにかく、ローリング・ストーンズ・ソングブック、元気にぶちかましましょう。Let's Spend The Night Together!ローリング・ストーンズが結成されたのは1962年ですから、僕はその登場時からずっと、リアルタイムで彼らの音楽を聴き続けてきたことになります。ビートルズ、ストーンズ、そしてビーチ・ボーイズは、10代の僕にとっての素敵なバックグラウンド・ミュージックの役割をつとめてくれました。でも実を言うとその当時、僕はストーンズもビートルズもビーチ・ボーイズも、レコードを買ったことがありませんでした。ただの1枚も。ラジオのスイッチを入れれば、それこそいやというほど彼らのヒットソングが流れていたから、レコードを買う必要もなかった。本当に至るところにまんべんなく流れていたんです。まるで記憶の中の部屋に貼られた壁紙みたいに……。それではまず初期のヒット曲からいきましょう。「As Tears Go By(涙あふれて)」。この曲はもともとはストーンズの持ち歌ではなく、ミック・ジャガーとキース・リチャーズがマリアンヌ・フェイスフルのために共作し、提供したものです。1964年、マリアンヌ・フェイスフルの歌でヒットして、ミックとフェイスフルはそれが縁で恋人同士になりました。ストーンズがこの曲を録音したのはその翌年、1965年のことです。とても美しいメロディーを持った曲ですね。マリアンヌ・フェイスフルの歌で聴いてください。「As Tears Go By」、涙あふれて。マリアンヌ・フェイスフル、可憐な歌声ですが、やがてドラッグと酒と煙草で身を持ち崩し、声を潰してしまいます。でもがらりと変わったハスキーな声で再起し、独特なスタイルを持つ個性派の歌手となります。僕は1997年に来日した彼女のコンサートに行きましたが、クルト・ワイルの曲ばかりを歌う内容で、心が揺さぶられました。「ああ、彼女もしっかり成長したんだな」と痛感しました。次は「Beast Of Burden」、1978年にリリースされたアルバム『Some Girls』の中の1曲で、ビルボード誌の8位まで上がりました。僕が個人的に好きな曲の1つです。ザディコ(Zydeco)音楽の代表的シンガー、バックウィート・ザディコが歌います。「Beast Of Burden」。Beast Of Burdenというのは、重い荷物を運ばされる動物のことですね。使役動物。君にいいように利用されるのはうんざりだ、もうくたくただ、みたいな歌詞です。なんか切実ですよね。





10月27日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564



聴取期限 11月4日(月・振休)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



番組名:村上RADIO〜ローリング・ストーンズ・ソングブック〜放送日時:2024年10月27日(日)19:00〜19:55パーソナリティ:村上春樹