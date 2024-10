ASTERISM・HAL-CAが『FLASH THE FIRST TAKE』再登場！同プロジェクト史上初のインスト曲で稲妻級のギターテクを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「変態フレーズや哀愁漂うメロディーラインを堪能してほしいです」(HAL-CA)

ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、マルセイユなど海外で多くの活動をしているヘヴィメタルバンド、ASTERISM(アステリズム)のギター&ボーカルのHAL-CAが『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』へ再出演。60秒の一発撮りに挑戦した。

10月26日に投稿された第1回目の出演では、歌唱&ギター演奏の「METAL」で豪快なパフォーマンスを見せたHAL-CA。今回は、インスト曲「Planet Of Metal」を稲妻級のギターテクニックで披露。

HAL-CAは以前より動画コメント欄で「稲妻の指を持つ少女 / Lightning Fingers Girl」と称されるなどギターの技術では世界中から注目される存在。

ASTERISMは通常はインストゥルメンタルという歌唱なしのバンド形態のため、今回のパフォーマンスでは彼女の真骨頂が確認できる。

なお、HAL-CA「Planet Of Metal」のパフォーマンスは『FLASH THE FIRST TAKE』では、初のインスト曲となる。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ASTERISM OFFIICIAL SITE

https://asterism.asia/

HAL-CA OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/HALCA_ASTERISM