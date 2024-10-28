東方神起、20周年記念アルバムより深い愛を表現する「DEAREST」MV公開
東方神起の20周年記念アルバム『ZONE』より、「DEAREST」のミュージックビデオが本日18時に公開された。
◆「DEAREST」MV
これまで多くの東方神起楽曲を支えてきた井上慎二郎が書き下ろした「DEAREST」は、これまでのバラードとは一線を画す、恋愛を超えて誰もが経験しうる大きくて深い「愛」をテーマにしたラブソング。
MVでは祖父と少女のストーリーと、優しく温かくも力強く包み込む東方神起の歌声が重なり、愛の息吹を感じられる作品となっている。
「DEAREST」は明日10月29日夜7時57分から放送の NHK総合『うたコン』での披露が決まっており、そちらもぜひチェックしてほしい。
20th Anniversary FULL ALBUM『ZONE』
詳細：https://toho-jp.net/discography/
購入：https://tohoshinki.lnk.to/ZONE
■初回限定生産盤【2CD+BD(スマプラ対応)】
20周年記念初回限定超豪華盤
価格：￥20,000(税抜) 品番：AVZK-43426〜7/B 仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK(40P×3冊)、ZONE ミニチュアトラック（差し替えステッカー付き）、Bonus Track(A)、Bonus Track(B)、Bonus Track(C)収録
■映像(DVD)付豪華盤【2CD+DVD(スマプラ対応)】
価格：￥10,000(税抜) 品番：AVCK-43428〜9/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track(A)収録
■映像(Blu-ray)付豪華盤【2CD+BD(スマプラ対応)】
価格：￥10,000(税抜) 品番：AVCK-43430〜1/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track(A)収録
■通常盤【2CD(スマプラ対応)】
価格：￥5,000(税抜) 品番：AVCK-43432〜3 仕様：JACKET（B）、Bonus Track(B)収録
■Bigeast限定盤（東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定）【2CD(スマプラ対応)】
価格：￥7,000(税抜) 品番：AVC1-43434〜5 仕様：JACKET（C）／BOX仕様／Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track(C)収録
▼収録曲
DISC-1 ※全形態共通
INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-
T.R.H.M
ON MY RADAR
PARTY LIKE MADONNA
SWEET SURRENDER
PARFUM
FRESH
うまく言えずにごめんね
LIVE YOUR LIFE
IT’S TRUE IT’S HERE
DAMN GOOD
ARK
DEAREST
DISC-2 ※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なります。
UTSUROI
The Reflex
PARALLEL PARALLEL
No Sympathy
Lime & Lemon
Sentimental Mood
Rebel -Japanese Ver.-＊Bonus Track(A)
Down -Japanese Ver.-＊Bonus Track(B)
Stand by U -ZONE Version-＊Bonus Track(C)
Forever Love -ZONE Version-
▼収録映像（初回限定生産盤／映像(DVD)付豪華盤／映像(Blu-ray)付豪華盤）
SWEET SURRENDER - Video Clip -
DEAREST - Video Clip -
Lime & Lemon - Video Clip -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip -
UTSUROI - Video Clip -
Epitaph -for the future - Video Clip -
ZONE - Jacket Off Shot Movie -
SWEET SURRENDER - Video Clip Off Shot Movie -
DEAREST - Video Clip Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Jacket Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Video Clip Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Jacket Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip Off Shot Movie -
UTSUROI - Jacket Off Shot Movie -
UTSUROI - Video Clip Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie -
▼全形態共通（初回封入特典）
・ジャケットサイズカード（全6種類中1種ランダム封入）
・シリアルナンバー封入
＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年11月30日（土）［埼玉］さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月1日（日）［埼玉］さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月7日（土）［愛知］ポートメッセなごや 第1展示館
OPEN 15:30 / START 17:00
2024年12月8日（日）［愛知］ポートメッセなごや 第1展示館
OPEN 14:30 / START 16:00
2024年12月14日（土）［広島］広島グリーンアリーナ
OPEN 16:00 / START 17:00
2024年12月15日（日）［広島］広島グリーンアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12月24日（火）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年12月25日（水）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年1月28日（火）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年1月29日（水）［大阪］大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年2月8日（土）［福井］サンドーム福井
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月9日（日）［福井］サンドーム福井
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年2月15日（土）［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月16日（日）［宮城］セキスイハイムスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年2月22日（土）［福岡］マリンメッセ福岡A館
OPEN 16:00 / START 17:00
2025年2月23日（日）［福岡］マリンメッセ福岡A館
OPEN 15:00 / START 16:00
2025年3月5日（水）［神奈川］横浜アリーナ
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年3月6日（木）［神奈川］横浜アリーナ
OPEN 17:00 / START 18:00
関連リンク