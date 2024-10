“丘戦争”と呼ばれた2017年7月の衝撃的ライヴから7年。戦いはまだ終わっていなかった。火蓋が切られた最期の戦い---<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->。果たして、最終決戦の行末は…。1990年代後期にメジャーデビューし、シーンで人気を二分する存在だったDIR EN GREYとPIERROT。それぞれ独自の世界観を強く放つバンドゆえ、信奉者とも呼べる熱狂的なファンを増やし続けた。DIR EN GREYのファンは虜、PIERROTのファンはピエラーと呼ばれ、双方は過剰なまでに意識しあって、ついには敵視にも近いライバル視をする関係でもあった。

<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->SET LIST

◉2024年10月11日(金)- under the Blue Moon -

[PIERROT]

M01 自主規制

M02 Adolf

M03 MAD SKY-鋼鉄の救世主

M04 ドラキュラ

M05 ENEMY

M06 脳内モルヒネ

M07 ゲルニカ

M08 パウダースノウ

M09 鬼と桜

M10 REBIRTHDAY

M11 CREATURE

M12 蜘蛛の意図

M13 HUMAN GATE

M14 Sepia



[DIR EN GREY]

M01 13

M02 人間を被る

M03 T.D.F.F.

M04 脈

M05 The Perfume of Sins

M06 The Devil In Me

M07 Ranunculus

M08 輪郭

M09 カムイ

M10 鬼眼

M11 Eddie

M12 鱗

M13 詩踏み

M14 羅刹国



[ENCORE]

SE G.D.S.

M15 朔-saku-

M16 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇



◉2024年10月12日(土) - under the Red Moon -

[DIR EN GREY]

M01 The World of Mercy

M02 人間を被る

M03 The Devil In Me

M04 T.D.F.F.

M05 凌辱の雨

M06 The Perfume of Sins

M07 THE BLOSSOMING BEELZEBUB

M08 Ranunculus

M09 脈

M10 Eddie

M11 詩踏み

M12 羅刹国

M13 秒「」深



[PIERROT]

M01 HEAVEN

M02 PSYCHEDELIC LOVER

M03 MAGNET HOLIC

M04 自主規制

M05 Adolf

M06 ENEMY

M07 脳内モルヒネ

M08 THE LAST CRY IN HADES

M09 鬼と桜

M10 ドラキュラ

M11 CREATURE

M12 蜘蛛の意図

M13 MAD SKY-鋼鉄の救世主



[ENCORE]

M14 HUMANGATE

M15 CHILD

PIERROT<END OF THE WORLD LINE>

日程:2025年2月8日(土)、2月9日(日)

会場:東京有明アリーナ

※詳細は後日発表

※PIERROT OFFICIAL FANCLUB「Arlequin」にて最速チケットFC先行あり

関連リンク

◆PIERROT オフィシャルサイト

◆DIR EN GREY オフィシャルサイト

そんなファンたちに戦慄が走ったのは2017年。<ANDROGYNOS - a view of the Megiddo ->、<ANDROGYNOS - a view of the Acro ->という2日間に渡るPIERROTとDIR EN GREYのジョイントライヴが2017年7月に神奈川・横浜アリーナで行なわれるというものだ。長年、実現など不可能だと思われていたPIERROTとDIR EN GREYの初のジョイントライヴ。しかも、すでに解散したPIERROTが<ANDROGYNOS>のために復活する。天変地異の大事件である。ピエラーと虜の双方とも、胸の高鳴りと期待感を抑えるのは不可避。ちなみにライヴのサブタイトルは、PIERROTの「メギドの丘」、DIR EN GREYの「アクロの丘」が元になっており、このジョイントライヴは“丘戦争”とファンの間で当たり前に呼ばれることになった。そして迎えた2017年7月、PIERROTとDIR EN GREYが繰り広げる全身全霊のライヴ、相手のファンに寄せることのない己を貫くステージだった。それを体感した虜もピエラーも、ただただ狂喜乱舞するのみだ。20年近く前に双方のファンにあった壁や緊張感もすっかり薄れ、互いにリスペクトし、ファンの間でも破壊的融合が起こっていく。多幸感が充満する横浜アリーナでもあった。それから7年後の2024年に、DIR EN GREYとPIERROTが二度目となるジョイントライヴ<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->を、国立代々木競技場 第一体育館で開催することを発表。奇跡が再び起こるのだ。初日である10月11日のサブタイトルが<- under the Blue Moon ->、2日目の10月12日が<- under the Red Moon ->。DIR EN GREYの「蒼い月」、PIERROTの「朱い月」という曲名から付けられたものだろう。今度は“月戦争”であり、ライヴタイトルが示すように最終戦争となる。その一夜目、<- under the Blue Moon ->の開幕を告げる映像とSEが流れるなか、TAKEO(Dr)、KOHTA(B)、潤(G)、アイジ(G)、キリト(Vo)が姿を見せると、狂ったような歓声が会場内を飛び交った。左目に十文字メイクを施し、軍帽をかぶり、黒いコートを羽織った、この世界を我がモノにする独裁者のようなキリトが、腕をあげた瞬間だった。軍旗がはためくスクリーン映像をバックにPIERROTがまず食らわせたのは「自主規制」。さらに「Adolf」や「MAD SKY -鋼鉄の救世主-」が続くステージは、ピエラー全員を狂信者へと一気に変貌させていく。全盛期から何年経とうが、一人ひとりのDNAに記憶された曲ごとの振付けは絶景も生み出す。「キ××イのみなさん、狂ってますか! 虜ちゃん、元気? かわいい〜ね。今日は最高に楽しんで、気持ちいい戦争しましょう」序盤こそストイックに演奏に入り込んでいたメンバーだったが、ここからは激しいライヴパフォームでも絡んでいった。潤とKOHTAが並んで前でヘッドバンギングを決めたと思えば、今度はアイジと潤が向かい合わせになってリフを刻む。それでいて演奏が破綻することはない。PIERROTらしいプログレッシヴなアレンジとフレーズを散りばめながらドラマも作っていく。しかもエネルギーが炸裂するものから切ないバラードまで、ストーリー性も感じさせながらライヴを展開していった。その様は、PIERROTとして長いツアーをやってきた末のツアーファイナルを思わせる仕上がり。これが約7年ぶりのPIERROTのステージなのが信じられない。「帰ってきたぞ! 時代を超えて狂ってますね、いいね。こんなにキ××イのみなさんが、令和の時代に隠れてたんですね。たまには出てこないとおかしくなっちゃうんで、今日みたいな日は暴れちゃってください」とキリトが煽りながら「CREATURE」に突入すると、マイクスタンドを叩きつけ、グニャリと曲がったスタンドを構え、吠えるように歌い、叫ぶ。曲が続くなか、KOHTAの肩に手をまわして歌ったり、アイジの肩に手を置いて優しい歌声も響かせていく。それら一瞬ごとの全てがピエラーを発狂させ、感動させ、涙させる。こんなシーンを再び観ることができた喜びも会場に充満していた。ラストに「SEPIA」を披露するPIERROTだが、ファンにとって一生、セピア色の思い出にはならない貴重なライヴとなった。PIERROTに続いて、19時50分、ジョン・ウェイン・ゲイシーの画像や手配写真がスクリーンに映った。“殺人ピエロ”との異名を持つ連続殺人鬼である。流れるSEも恐怖心を煽りたてる不穏な響きのなか、薄暗いステージに、怪しげな光と共に浮かび上がったのはShinya(Dr)、Die(G)、Toshiya(B)、薫(G)、京(Vo)だ。客席の遠くからでも視線をとくに奪うのは、京の異様なオーラだった。ライヴ写真で確認できると思うが、普通からは激しく逸脱したメイクや姿で、観た者にトラウマを植えつけるほどのインパクトである。DIR EN GREYの登場に歓喜の大歓声が巻き起こるが、DIR EN GREYが響かせたのは喜びではなく、絶望、悲哀、不条理、怒り。ステージ後方の巨大スクリーンには歌詩の世界や情景をフィードバックした映像も映し出され、その前でシルエット状に浮かび上がった5人がエモーショナルに展開する。アーティスティックであり、壮観だ。虜はもちろん、ピエラーも圧倒されるばかりだった。観る者を曲の世界に叩き落とすライヴだったが、DIR EN GREYが3曲目に用意していたのは「T.D.F.F.」。『鬼葬』に収録されていた「The Domestic Fucker Family」を再構築したナンバーである。さらに続いたのは『MACABRE』からの「脈」。初期の匂いを放つライヴ・ナンバーを、今のDIR EN GREYの激しさや猟奇的なエネルギーと共に轟かせると、発狂したように食らいついていく虜たち。そして、バラード「Ranunculus」からは心も感情を揺さぶり続けていく。バンドの進化ぶりを物語る緻密に練り上げられたアンサンブルと、溢れる想いが形になったメロディや歌詩。激しさとは対局にあるDIR EN GREYのもうひとつの真骨頂だろう。大作「カムイ」では感動の拍手が巻き起こった。しかしライヴは感動のままでは終わらない。「鬼眼」からは獰猛なDIR EN GREYが牙をむく。「クビ持ってこい!」と煽りを食らわせながら、ヘヴィかつラウドに攻め続けていく。“月戦争”ではなく、DIR EN GREYとオーディエンス全員との死闘戦のようだ。<- under the Blue Moon ->でありながら、照明は真っ赤に点滅し、戦いっぷりを過激に浮かび上がらせる。さらにアンコールで京はこんなことも言う。「ピエラーのみなさん、私たちを怖いバンドと思ってないでしょうか? そんなことありません。ヴィジュアル系の中で一番優しいです。その場でゆっくり観てていいんですよ。…なんて言うワケねえだろうが! クビ持ってこい!」フロアを埋めつくす虜とピエラーを激しく揺らしながら、激熱のまま一夜目はエンディングまで突き進んでいった。◆ライブレポート(2)へ第二夜となった<- under the Red Moon ->。17時過ぎ、悲しい色合いの調べが流れ、スクリーンには様々な映像と共に文字が映し出された。“Bleed You are Alive”---血を流せ、オマエは生きている。「The World of Mercy」に綴られた歌詩の一節だ。そしてステージに静かに登場したDIR EN GREYの5人。SEのムードをそのまま受け継ぎながら京のつぶやくような歌と共に始まったのは、もちろん「The World of Mercy」だ。人間が引き起こす恐怖を表現した、滅亡と新たな始まりの序曲である。DIR EN GREYの世界観を濃厚に表現した歌詩、京の感情的な歌、全てを飲み込むような重厚で表現力豊かなバンド・サウンドで、観る者全員を引き込んでいくDIR EN GREY。「誰のために生きてんだ! 自分のために生きてんだろうが。掛かって来い!」続けて「人間を被る」へ突入すると、京は強い口調で煽った。さらに曲が続くなか、「ピエラーも虜も関係ねえんだよ! ひとつになって掛かって来い!」など、衝動を炸裂させ続ける京がステージにいる。さらに曲ではクリーンからグロウルまで多種多様な歌いっぷりで、様々な感情も人格も具現化。また背中から血まみれの赤子を逆さに背負い、顔の左側が溶けて腐りかけたような皮膚、奥からのぞく骨など、恐ろしい格好でもある。観る側の耳も目も感情も奪い続けていく。「クビ持ってこい!」ライヴ後半、「Eddie」と共にそう叫んだ京。鋭い視線をフロア側に投げ、スラッシーに疾走するDIR EN GREY。強靭なバンドサウンドはファンを興奮させ続け、「詩踏み」では京に合わせてどでかい歌声もあがる。しかし「足んねえぞ。まだ、しっかりクビついてんだろ、オマエら」と京。「死ねー!」とシャウトしながら突入した「羅刹国」では、「バンドとの戦争じゃねえから。オマエらとの戦争なんだよ!」と煽りたてた。余力を残さぬ勢いで挑むファンと、豪快に攻め続けるDIR EN GREY。ラスト「秒「」深」では、業火のごとき光景が会場に広がった。18時45分、ステージから何本ものスポットライトの光が天井まで伸び、スクリーンに映ったバンド名はPIERROT。SEに合わせてハンドクラップも起こり、メンバーの登場に歓声も湧き上がる。潤のアルペジオで始まったのは「HEAVEN」。一夜目の独裁者からは一変、キリトは白いフードを被り、スクリーンからは白い羽が舞い、温かいバラードでピエラーを優しく包み込んでいくPIERROTがステージにいる。続く「PSYCHEDELIC LOVER」では、笑顔もこぼしながらプレイするKOHTAや潤、フロアを埋めつくしたピエラーや虜に愛情溢れる視線を送るアイジやキリト、表情まで分からないものの音の一発ずつに感謝の気持ちを込めて叩くTAKEO。“月戦争”などと言われながら、奇跡の2日間がこのライヴでもある。ライヴが始まったということは、奇跡が終わる時間は近づいている。全てを噛みしめるようにライヴする5人の姿は印象的だ。それはもちろんピエラーにとっても同じ。曲が続くなか、それぞれに合わせた振付けを寸分の狂いなく全員で決めながら、幸せな瞬間をとことん味わい尽くしていく。「だんだんと虜とラーの見分けが付かなくなってきた。ひとつになっちゃうと、ものすごく気持ち良くなっちゃうから気を付けてください。闘ってください。そして最後に気持ち良くなりましょう」キリトらしいMCからライヴは後半へ。ピエラーにとってキラーチューンばかりであり、2日目もステージでは演奏しながらKOHTAの横で歌ったり、アイジと顔を見合わせながら歌ったりするキリト。PIERROT解散後、ピエラーにとって何年も前の残像が頭の中を駆け巡るだけだったと思う。しかし現実は、美化された残像を軽く乗り越えていった。そしてアンコールのことだ。「HUMAN GATE」を演奏後、キリトはこんなことを話した。「PIERROTとDIR EN GREYが、とことんやり合いました。とことんやり合って残った感情は、尊敬。そして感謝。かつてPIERROTにとってDIR EN GREYは絶対に倒さなきゃいけない強敵でした。…でも倒れなかった。そしてすごい時代を経て、かつての憎き強敵は、今では日本で一番、世界で一番、PIERROTをやめさせてくれない存在です。“こんなんでいいんですか?”って、かつてのライバルがいつまでもやめさせてくれません。そういうふうに言われたら、黙っていられないよね。だから来年2月8日、9日。PIERROT、ワンマンやります!」大歓声をあげながら、嬉しさと興奮で泣き崩れるピエラー。静まらない歓声のなか、キリトはさらに言葉を続けた。「DIR EN GREYに感謝! そして虜ちゃんたち、いてくれてありがとう。君たちがいてくれたから、俺たちは負けたくなくて、ここまで来ました。そして愛するピエラーのみなさん、待たせたね。あなたたちがいてくれたから、ここにいます」ラスト「CHILD」を響かせるPIERROTの5人と、コーラスを大合唱するピエラー。幸せな高揚感ばかりが充満する会場だった。2025年4月、今回の<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->の二夜公演を収録したLIVE Blu-ray & DVD『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』がリリースされることも決定している。文◎長谷川幸信写真◎宮脇進 / 山内洋枝 / 山下深礼