¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡×ÎëÌÚ²íÇ·¡¢DA PUMP¡¢ano¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡ªÇ®¶¸¤Î°ìÌë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
10·î26Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³«¶É70¼þÇ¯¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
1994Ç¯¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(Ëè½µÌÚÍË ¿¼1»þ)¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó(²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·)¤Î"¤Õ¤¿¤ê"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌë¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÎëÌÚ²íÇ·¡¢DA PUMP¡¢ano¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤(ÇµÌÚºä46)¡¢½©»³Îµ¼¡¡¢¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼¡¢¹â¿Ü¹îÌï¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿1Ëü2Àé¿Í¤ÈÇÛ¿®»ëÄ°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
"Ìµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó"²¬Â¼Î´»Ë¤¬·â¤ÁÈ´¤¤¤¿É÷Á¥¤«¤é"¥¥ó¥°¥«¥º"ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©
»þÊó¤¬ÌÄ¤ê²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡ÖWE ARE THE CHAMP¡×¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸2³¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÉ÷Á¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤ê¡¢ÌðÉô¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£°ìÊý¤Î²¬Â¼¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿"Ìµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó"¤ËÊ±¤·¤ÆµÒÀÊÂ¦¤«¤éÅÐ¾ì¡£
½Â¤¤É½¾ð¤Ç½Æ¤ò¼ê¤Ë¼è¤êÉ÷Á¥¤ò·â¤Á¤Ì¤¯¤È¡¢É÷Á¥¤«¤é"¥¥ó¥°¥«¥º"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÌðÉô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£2¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡ª in ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¡ÖPOISON¡Á¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡Á¡×¡£²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥â¡¼¥¯¤òÊü¼Í¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ÖPOISON¡ª¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÅÜÅó¤ÎÁ°È¾Àï¡ª¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤àÇ®¶¸¤ÈÀÅ¼ä¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£
¥Ï¥¬¥É÷¤Î±ÇÁü¤ÇºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏDA PUMP¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖFeelin' Good - It's PARADAISE-¡×¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖU.S.A.¡×¤Ç¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡ÖPump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT¡×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤¬DA PUMP¤È¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤¹¤ë±é½Ð¤â¡£ºòÇ¯¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤¿²¬Â¼¤À¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏÌÜ°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ISSA¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÊ¿À®¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëDA PUMP¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Í¥¿¤â¸ò¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤³¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¡£
²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤·¤é¤¤¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½©»³¤ÎºÇ½é¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£ÅÔÆâ¸ø¶¦»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤¬ÅÔ¤«¶è¤«ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡ÖTOKAKUKA¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±Ä´¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÂ©¤ò¾å¤²¡Ö¤ä¤Ã¤ÑDA PUMP¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È°î¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼´ë²è¤Ç¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Î²Î»ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÃã¤Ö¤ê¤Ê¡Ö¼ÁÌäFAX¡×¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Î»ì¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¢¡Á¡ª¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤¿¡£
½©»³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ç¾Ð¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢CM¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Ú¥é²»¡£¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦¹â¿Ü¹îÌï¡£¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌðÉô¤Î¡Ö¤½¤¦¡ª¡×¤Î¸À¤¤Êý¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Åö¤Æ¤ë¡ÖÌðÉô¹ÀÇ·¤Î¤½¤¦¡ª¤½¤¦¡ª¤½¤¦¡ª¤½¤¦¡ª¥¯¥¤¥º¡×¡£²óÅú¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¤·¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¸«»öÀµ²ò¤Î¡Ö(Æî)¤³¤¦¤»¤Ä¤µ¤ó¡×¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿½÷À¤Ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇµÌÚºä46¤Î33ºîÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤ò¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¤È°ì½ï¤Ë²Î¾§¤·¡¢¥½¥í¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡Ö¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£"¥·¥½¹¥¤"¤Êµ×ÊÝ¤Ë¡Ö(¼«¿È¤Î°é¤Æ¤¿¥·¥½¤ò)¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥·¥½¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¿¶Éñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òÎ®¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Èµ×ÊÝ¡£¤½¤Î¸å¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò°é¤Æ»Ï¤á¤¿²¬Â¼¤¬¥Ñ¥¯¥Á¡¼ñ»Ò¤ò¿¶Éñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¶ì¼ê¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ëµ×ÊÝ¤Ë²¬Â¼¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤â¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¼¡¤ÏÌðÉô¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¡£ÌðÉô¤Î´é¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤ò´ÑµÒÀÊ¤Ë¥Ð¥é¤Þ¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÌðÉô¤Ï¡¢Mr.Children¤Î¡Öeverybody goes ¡ÁÃá½ø¤Î¤Ê¤¤¸½Âå¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Á¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò²ó¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÁ°Î¬¡¢Æ»¤Î¾å¤è¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ï¥Ã¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¼¼°æ¿µ¼¡¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤ÊÌðÉô¤¬¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥µ¥¶¥ó¡¢°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¶¥ó²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÌðÉô¤òÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Êñ¤ó¤À¡£
Â³¤¯²¬Â¼¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¤ò²Î¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³°¼þ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÀä¤Ç¤¦¤Þ¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²¬Â¼¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤Î¶Ê¡¢¥é¥¤¥È¤ò²«¿§¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Creepy Nuts¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡£È¾Ç¯°Ê¾å¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢Á°Æü¤â2»þ´Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¬Â¼¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ë¶â¿§¤ÎÃåÊª¤È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¥«¥Ä¥é¤òÈï¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÊç½¸¤·¤¿²Î»ì¤Ç¹½À®¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥µ¥ó¥Ð¶¡×(¸¶¶Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×)¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
²¬Â¼¤¬²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌðÉô¤¬¹çÎ®¤·¡¢¡Öº£¤«¤éÉÝ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤ò²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤Ç¤¿¤À¤¿¤ÀÄ°¤¯»þ´Ö¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç²Î»ì¤ò¹Í»¡¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¼Â¸½¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤âºÂÀÊ¤ËÃåÀÊ¤·¡¢Á´°÷¤Ç¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤òÄ°¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¸åÈ¾Àï¡ª²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÊñ¤à¡Ö¤á¥Ã¡ª¡×
¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ano¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë²Î¾§¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê1Æü¤Ç¤â¡¢1Æü¤ÎºÇ¸å¤Ë¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤µ¤ó¤âÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¥È¡¼¥¯¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤È¡ÖÀäÀäÀäÀäÂÐÎÎ°è¡×¤ÇÅÜÅó¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
²Î¾§¸å¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÅ¾¡¢ÉáÃÊ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë"¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó"¤ÎÏÃ¤·Êý¤È¤Ê¤ê¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼¤Ï¡Öbloom¡×¤òÈäÏª¡£
ÈÖÁÈ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ï¡¼¤ï¡¼¤æ¡¼¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤Î°§»¢¤«¤é±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡×¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤È¡¢²ñ¾ì¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿1Ç¯´Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼Ì¿¿¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë²ñ¾ì¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤¬Ëþ¤¿¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¡£¡Ö°ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖDADDY ! DADDY ! DO!¡×¡Ö¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡×¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ò°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Âç´¿À¼¤Î¤Ê¤«¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤è¤¦¤³¤½¡ª»ä¤¬¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î²¦ÍÍ¡¦ÎëÌÚ²íÇ·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ëÎëÌÚ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤ºº£²ó¤Ï¤¸¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚ¤Ï¡Ö²ÎÍØº×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢MCÄ¹¤¤¤Í(¾Ð)¡£¤«¤ì¤³¤ì20¡Á30Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Á´°÷½¸¹ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖHOWEVER¡×¤òÌµÍý¤ä¤ê²Î¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌðÉô¤¬¡Öº£Ç¯¤«¤é¤ÏÄù¤á¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë¥¥Á¥ó¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤ê¡¢²ÎÍØº×¤ÏÎëÌÚ¤Î¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤á¥Ã¡ª¡×¤È¤È¤â¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Èô¤ÖÂçÃÄ±ß¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡á¥ä¥Þ
¸ø±é¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³«¶É70¼þÇ¯µÇ°¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×
¢£FANY Online Ticket (WEB)
È¯Çä´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)10:00¡Á11·î3Æü(Æü)19:00
https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/99ann-fes2024
¢£¤Ô¤¢(WEB)
È¯Çä´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)10:00¡Á11·î3Æü(Æü)19:00
https://w.pia.jp/t/ninetynine-ann24/
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø