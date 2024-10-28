¡Ú°ÛÊªº®Æþ¡Û¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ž¢¤¤¤ï¤·¤Î¤´¤Þ¤ß¤½¼ÑŽ£¤Ë¶âÂ°ÊÒ¡Ä¸ýÃæ¤Î°ÛÊª´¶¤ÇÃ´Ç¤¤¬È¯¸«¤â¤±¤¬¤Ê¤·(ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è)
ÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢28Æü¤ËÀ¶¿åÈÓÅÄ¾®³Ø¹»¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿µë¿©¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶âÂ°ÊÒ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µë¿©¤Ø¤Î°ÛÊªº®Æþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î»ÔÎ©À¶¿åÈÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¡¢28Æü¤Îµë¿©¤Î»þ´ÖÃæ¤Ë¡¢2Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¤¬¡¢µë¿©¤Î¡Ö¤¤¤ï¤·¤Î¤´¤Þ¤ß¤½¼Ñ¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë°ÛÊª´¶¤ò´¶¤¸¡¢¶âÂ°ÊÒ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÂ°ÊÒ¤Ï¡¢Ä¹¤µÌó12¥ß¥ê¡¢ÂÀ¤µ1¥ß¥ê¤Û¤É¤Î¿Ë¶â¾õ¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î»ùÆ¸¤Îµë¿©¤Ø¤Îº®Æþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÛÊª¤ÎÆÃÄê¤äº®Æþ·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¡¢»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°ÊÒ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¤Î»ùÆ¸¤Î·ò¹¯´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢29Æü°Ê¹ß¤Îµë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´Íý¼¼¤Î´ï¶ñ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¤¿¾å¤Çµë¿©¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£