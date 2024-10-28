±ÊÌî¡¢ÀéÄ»¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçË½Ïª¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¿¤±¤Éº£Æü¤Ï¸À¤¦¤è¡×
¡¡±ÊÌî¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀéÄ»¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»öÊÁ¤ò¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¿¤±¤Éº£Æü¤Ï¸À¤¦¤è¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢ÂçË½Ïª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÌî¤¬ÀéÄ»¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ØÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ë±ÊÌî¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡ª¡¡Âè3²ó¡¡Ç¯²¼¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÇ¯²¼¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¯²¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±´ë²è¡£50ºÐ¤Î±ÊÌî¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Î·Ý¿Í¤À¤±¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢±ÊÌî¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ç¯²¼·Ý¿Í¤Ë¤Ï¡¢±ÊÌî¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤«¤é100Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ä±þÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤Æ»¾ì½Ð¿È¤ÎºÙÅÄ¾ÍÊ¿¤ÈÂçºåÀ¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á¤Î¾¾Â¼¾Í°Ý¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡£
¡¡ÀéÄ»¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÂçÇú¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¥Í¥¿Ãæ¤Ë°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¾Ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿±ÊÌî¡£¥Í¥¿¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¡ÊÂç¸ç¡Ë¤Î¿¿»÷¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤Î¸À¤¤Êý¡ª¡×¤È¾¾Â¼¤ÎÊý¸À¤òÂç¸ç¤Î¿¿»÷¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀéÄ»¤ÏÇä¤ì¤¿¤«¤é¤Þ¤À²æËý¤Ç¤¤¿¤±¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÎÊý¸À¤Ã¤Æ¼ª¤¬±ø¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀéÄ»¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤«¤é´·¤ì¤¿¤â¤ó¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤±¤ÉºÇ½é¤Ï¡£²¿¤¬¤ï¤·¤¸¤ã¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¼Â¤ÏÀéÄ»¤ÎÊý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½é´ü¤Î¤³¤í¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Æ¼Î¤Æ¤í¤Ã¤Æ¡£Åìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£É¸½à¸ì¤Ã¤Ä¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖÊý¸À¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¿¤¯¤Í¤¨¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡£±ø¤Í¤¨¤è¡¢Êý¸À¤Ã¤Æ¡£±ø¤Í¤¨¤è¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊý¸À¤ò´÷¤ß·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¶¡¹½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¿¤±¤É¸À¤¦¤è¡ªÀéÄ»¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À»°è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±ø¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÈÀéÄ»¤Î2¿Í¤Î²¬»³ÊÛ¤Ë¤Þ¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¤Î2¿Í¤¬¤Þ¤À36ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¬¿Í¾ð¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤¤¤¦±ÊÌî¡£±ÊÌî¤Ï¤³¤Ö¤·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¡ÖÀéÄ»¤¸¤ã¡¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼ã¼ê¤¬ÀéÄ»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÂç¿ÎÅÄ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·±ÊÌî¤Ï¡Ö²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¡ØÀéÄ»¤¸¤ã¡¼¡ªÅ·²¼¤È¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡¼¡ª¡Ù¡×¤ÈºÆ¤Ó¤³¤Ö¤·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢±ÊÌî¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÀéÄ»¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤â¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£