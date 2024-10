NEXZ、11月18日に1stミニアルバム「NALLINA」でカムバック…プロローグ映像を公開

NEXZが11月18日にニューアルバム「NALLINA」を発売する。JYPは28日0時、公式YouTubeチャンネルに「NEXZ “NALLINA” Prologue」を掲載し、NEXZの新曲をリリースすると伝えた。NEXZは11月18日午後6時、1stミニアルバム「NALLINA」を発売してカムバックする。公開されたプロローグ映像には、エナジーが溢れながらもクールなNEXZのメンバーたちのZ世代のエネルギーが詰め込まれている。部屋の中でそれぞれの時間を過ごしているYU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKIの姿をリーダーのTOMOYAの視線で描き、目を引く。ストローを何本もつなげてジュースを飲むHARUから、真剣な表情でソファに座って運動するYU、大きなぬいぐるみとボクシングの練習をするSEITA、接続されていないヘッドセットをつけているSO GEON、Vサインをしたり楽しそうに踊るYUKI、ゲームに夢中になっているHYUI、そしてメンバーを撮影しているカメラに向かって子供のような笑顔を浮かべるTOMOYAまで、NEXZのメンバーの7人7色の魅力が注目を集める。

アルバム名「NALLINA」は、「つまらない世の中に熱くて新しい騒ぎを起こす」というNEXZのプライドと自由奔放な魅力を込めた。「Z世代のメンバーの音楽とパフォーマンスで次の時代を開く」という抱負を「Next Z(G)eneration」と略したグループ名のように、プロローグ映像でZ世代らしいエネルギーをアピールしたNEXZが、この秋に音楽界へ新鮮な風を吹き込む。NEXZは今年1年間、精力的な活動を展開し、今後の活躍への期待を高めた。5月20日に1stシングルアルバム「Ride the Vibe」を発売してグローバルデビューを果たし、同アルバムは発売当日の午後基準で、韓国のアルバム集計サイト・Hanteoチャートのリアルタイムアルバムチャート1位、5月20日と21日付のレコチョクデイリーアルバムランキング1位を獲得した。グローバルデビューに続き、8月21日には日本で1st EPアルバム「Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving」を発売してデビューした。このアルバムでビルボード・ジャパンの週間総合アルバムチャート「Hot Albums」(8月19〜25日)、9月2日付のオリコン週間アルバムランキング(8月19〜25日)で2位を獲得した。日本での正式デビューに合わせ、ショーケースツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」も開催。8月3〜4日に福岡、17〜18日に大阪、24〜25日に東京の3都市で計6回開催し、チケットは全席完売となり、人気の高さを証明した。9月10日からは日本テレビで、グループ初のレギュラーバラエティ番組「NEXZ NOW」を5週間にわたって放送し、注目を集めた。NEXZは11月18日に午後6時、約6ヶ月ぶりのカムバック作である1stミニアルバム「NALLINA」を発売し、活躍を続けていく。