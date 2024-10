ディオールからパンキッシュなワードローブから着想を得たバレリーナシューズ「ディオール パンク」が登場

ディオールは、スコットランド エディンバラで発表された2025年クルーズ コレクションから「ディオール パンク」シューズが登場します。Courtesy of DIOR「ディオール パンク」シューズは、パンキッシュなワードローブから着想を得た反抗的なバックルの重ね合わせで飾られているのが特徴。しなやかなレザーで作られたこのバレリーナシューズは、深みのあるブラックで強調され、足首を繊細に包むストラップが付いたベージュのテクニカル ファブリック バージョンも登場します。

Courtesy of DIOR快適さと大胆さを併せ持つモデルにはシルバーのアイレットや“Christian Dior Paris”のシグネチャーが繊細なゴールドのエンボス仕上げで施されており、“CD”のイニシャルをあしらったバックジッパーはディオール スタイルを完成させます。Courtesy of DIOR「ディオール パンク」バレリーナカーフスキン17万3,000円(税込)Courtesy of DIOR「ディオール パンク」バレリーナテクニカル ファブリック カーフスキン18万9,000円(税込)@DIOR @MariaGraziaChiuri#DiorCruise #ディオールお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947