¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢NBA²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡ÖËÜ¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê36¡Ë¤¬14Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬ËÜ¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬¡¢25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Î¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤ÇNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÍâÆü¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤Ç¡ÖWe Want Yuki!!¡Ê¥æ¥¦¥¤ò½Ð¤»¡Ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤¡¢ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÏÃÂê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÀ¼±ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¼ê±Û¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢À¼¤«¤±¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£NBA¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤À¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âËÜÅö¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢ËÜ¾ì¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£