BUCK-TICK、最新シングル「雷神 風神 - レゾナンス」が『DayDay.』11月エンディングテーマに決定
BUCK-TICKが11月20日に発売する最新シングル「雷神 風神 - レゾナンス」が、日本テレビ系『DayDay.』の11月エンディングテーマに決定した。
4人体制となった新生BUCK-TICKは、11月20日にシングル「雷神 風神 - レゾナンス」、12月4日にアルバム『スブロサ SUBROSA』を発売する。
シングル「雷神 風神 - レゾナンス」がエンディングテーマの初回放送は11月1日となり、ミュージックビデオの一部も公開される。さらに、11月2日には、メンバーと親交の深いちわきまゆみがパーソナリティーを務めるラジオ番組FM COCOLO「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT」にて「雷神 風神 - レゾナンス」のフルサイズのオンエアが決定した。
アルバム『スブロサ SUBROSA』は、先行シングル「雷神 風神 - レゾナンス」を含めた全17曲を収録。作詞、作曲は今井寿、星野英彦が務め、今井作曲のインストゥルメンタル楽曲も3曲収録している。
本作は、CD、カセットテープ、アナログレコード、デジタル配信での発売となる。CDの完全生産限定盤には、新体制で初となるメンバーのロングインタビューと貴重なレコーディング映像や新ビジュアルの撮影風景、さらにMUSIC VIDEOの撮影風景からなるオフィシャル・インタビュー映像“『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW”を収録する。VICTOR ONLINE STOREでは、Tシャツを同梱した数量限定セットも予約受付中だ。
アルバム『スブロサ SUBROSA』を発売前に全曲体感することができる特別先行試聴会を開催する。先行試聴会は11月28日に東京、名古屋、大阪の3会場にて開催。対象ショッピングサイトにて『スブロサ SUBROSA』を予約・入金した人の中から抽選で招待される特別なイベントとなる。
リリース情報
2024年12月4日（水）発売
●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]
01. 百万那由多ノ塵SCUM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
02. スブロサ SUBROSA
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
03. 夢遊猫 SLEEP WALK
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
04. From Now On
[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]
05. Rezisto
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
06. 神経質な階段
[作曲: 今井寿]
07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
08. 冥王星で死ね
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
09. 遊星通信
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
10. paradeno mori
[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]
11. ストレリチア
[作曲: 今井寿]
12. 絶望という名の君へ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
13. TIKI TIKI BOOM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
14. プシュケー - PSYCHE -
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
15. ガブリエルのラッパ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
16. 海月
[作曲: 今井寿]
17. 黄昏のハウリング
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068
アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/
リリース情報
2024年11月20日(水)発売
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO
[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html
ライブ・イベント情報
アルバム特別先行試聴会を11月28日(木)に東京、名古屋、大阪の3会場にて開催。下記対象ショッピングサイトにて『スブロサ SUBROSA』をご予約・ご入金をいただいた方の中から抽選でご招待いたします。
【開催日時・場所】
[東京]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
東京会場：恵比寿ザ・ガーデンルーム
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
[名古屋]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
名古屋会場：名古屋・デザインホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
[大阪]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
大阪会場：フェニーチェ堺 小ホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
ライブ・イベント情報
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024
関連リンク
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト