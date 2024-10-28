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M1. Hyper
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M3. Monster Play
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M6. Balmy Life
M7. Fire Brain
¢§04 Limited Sazabys
M1. swim
M2. Every
M3. My HERO
M4. Kitchen
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M1. Lovers
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M7. Traveling
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M1. ¤³¤³¤«¤é
M2. LIFE
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M4. 1988
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M6. JOY
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M10. BIG UP
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¢§MAN WITH A MISSION
M1. database
M2. Hey Now
M3. Thunderstruck
M4. Get Off of My Way
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M6. I'll be there
M7. FLY AGAIN
¢§[Alexandros]
M1. Adventure
M2. Waitress, Waitress!
M3. Starrrrrrr
M4. Kick&Spin
M5. VANILLA SKY (w/WurtS)
M6. Girl A
M7. Boy Fearless
M8. Backseat
M9. Run Away
M10. Á®¸÷
M11. ¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
[Alexandros] Tour 2025 (²¾)
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5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
5·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
5·î30Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
6·î13Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂô²Î·àºÂ
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
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