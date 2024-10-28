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¢§WurtS
M1. ¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
M2. Talking Box (Dirty Pop Remix)
M3. ¥ê¥È¥ë¥À¥ó¥µ¡¼
M4. BOY MEETS GIRL
M5. SWAM
M6. NERVEs
M7. NOISE
M8. ¤Õ¤¿¤ê·×²è
M9. ËÍ¤Î¸Ä¿Í¼çµÁ
M10. Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è

¢§Kroi
M1. Hyper
M2. Juden
M3. Monster Play
M4. Sesame
M5. Network
M6. Balmy Life
M7. Fire Brain

¢§04 Limited Sazabys​
M1. swim
M2. Every
M3. My HERO
M4. Kitchen
M5. Galapagos Il
M6. monolith
M7. Finder
M8. Jumper
M9. escape
M10. Honey
M11. Harvest
M12. Squall

¢§sumika
M1. Lovers
M2. ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
M3. ¤Õ¤Ã¤«¤Ä¤Î¤¸¤å¤â¤ó
M4. VINCENT
M5. ¥½¡¼¥À
M6. ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
M7. Traveling
M8. Starting Over
M9. ±¿Ì¿

¢§WANIMA
M1. ¤³¤³¤«¤é
M2. LIFE
M3. Hey Lady
M4. 1988
M5. ±«¤¢¤¬¤ê
M6. JOY
M7. Cheddar Flavor
M8. âÁ¸÷
M9. ¤¤¤¤¤«¤é
M10. BIG UP
M11. ²Æ¶Ç
M12. ¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
M13. ¤È¤â¤Ë

¢§MAN WITH A MISSION
M1. database
M2. Hey Now
M3. Thunderstruck
M4. Get Off of My Way
M5. å«¥Î´ñÀ×
M6. I'll be there
M7. FLY AGAIN

¢§[Alexandros]
M1. Adventure
M2. Waitress, Waitress!
M3. Starrrrrrr
M4. Kick&Spin
M5. VANILLA SKY (w/WurtS)
M6. Girl A
M7. Boy Fearless
M8. Backseat
M9. Run Away
M10. Á®¸÷
M11. ¥ï¥¿¥ê¥É¥ê

[Alexandros] Tour 2025 (²¾)

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5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
5·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
5·î30Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
6·î13Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂô²Î·àºÂ
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï
6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û
7·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë»³·Á¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¤¦¥Û¡¼¥ë
7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û
7·î13Æü¡ÊÆü¡ËÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û
7·î15Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¹­Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë²­Æì¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì ¤Ê¤Ï¡¼¤È
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