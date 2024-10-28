¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥êÄ¶¤¨¡×¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤¬23ºÐ52Æü¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢ÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¡ªÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï»Ë¾å£·ÈÖÌÜ¤Î°Î¶È¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬2024Ç¯10·î27Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¹Ê¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¤¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤ÇÅ¨DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ê¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿¥µ¥«¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëº¸SB¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£23ºÐ52Æü¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê¤Î24ºÐ128Æü¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂç°Î¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢Á´ÂÎ¤ËÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤â¡¢»Ë¾å£·ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¡£¥µ¥«¤è¤ê¼ã¤¯Ã£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¤Î£¶¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»î¹ç¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¥µ¥«¤Ï¡¢¡Ö50¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¥µ¥«¤Î¹ë²÷¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ
¡¡¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤½¤ó¤Ê¥µ¥«¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤À¡£¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÈà¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤À¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥ê¤â¡Ö¥µ¥«¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£²-£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²ø²æ¤«¤é£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¥µ¥«¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡³«»Ï£¹Ê¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¤¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤ÇÅ¨DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ê¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿¥µ¥«¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëº¸SB¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£23ºÐ52Æü¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê¤Î24ºÐ128Æü¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂç°Î¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢Á´ÂÎ¤ËÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤â¡¢»Ë¾å£·ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¡£¥µ¥«¤è¤ê¼ã¤¯Ã£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¤Î£¶¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»î¹ç¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¥µ¥«¤Ï¡¢¡Ö50¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¥µ¥«¤Î¹ë²÷¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ
¡¡¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤½¤ó¤Ê¥µ¥«¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤À¡£¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÈà¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤À¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥ê¤â¡Ö¥µ¥«¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£²-£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²ø²æ¤«¤é£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¥µ¥«¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô