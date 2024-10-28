ÆüËÜÍ£°ì¤Î±¦²ó¤ê¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© JBC³«ºÅ¤Îº´²ì¶¥ÇÏ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¡¡11·î4Æü(·î½Ë)¡¢½é¤á¤Æº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡ÖJBC¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡È¥Àー¥È¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¼ÂÎÏÇÏ¡¢Ì¾¼ê¤¬½¸¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ìµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤Êº´²ì¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Â¾¾ì¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£JRA¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ïº¸²ó¤ê¤À¤¬¡¢º´²ì¤À¤±¤¬±¦²ó¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶¥ÇÏ¾ì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç·Ð±Ä´ë²è²Ý¤ÎÈÓÅÄ·ò»Ë·¸Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö70～80Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÇÀµ³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº´²ìÈÍ(ÆéÅçÈÍ)¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÈÉð»ÎÆ»¤È¤Ï»à¤Ì¤³¤È¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½ñÊª¡ØÍÕ±£¡Ù¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤ÄÆéÅçÈÍ¤ÎÉð»Î¤¬¡¢Íø¤ÏÓ¤Î±¦¼ê¤ÇÅá¤òÈ´¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¾ï¤Ëº¸Â¦¤ËÇÏ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¤«¤é±¦²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ïº´²ì¤À¤±¤¬±¦²ó¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÂ¾ÃÏ¶è¤äJRA¤ÎÇÏ¤¬1ÏÈ1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼þ²óÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿¦°÷¤¬¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿¦°÷¤¬ÇÏÌ¾¤äÇÏÂÎ½Å¤ò¼ê½ñ¤¤¹¤ë¡È¹õÈÄ¡É¤¬Ì¾Êª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢JBC¤òÁ°¤ËÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅö½é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤âÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÈÓÅÄ¤µ¤ó¡£¤¤¿¤ë¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Î½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£JBC»þ¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢"¤³¤³¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤"¤Î¸÷·Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¡ÖÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¡×¤¬2Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÇ®µ¤µåÂç²ñ¡Öº´²ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬º£·î31Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º´²ì¸©¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡ÖJBC¡×¡£ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Öº´²ì¶¥ÇÏ¤Ï¿Í¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡£µ³¼ê¤äÄ´¶µ»Õ¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿¦°÷¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤¤¿Êý¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¤¤¡£¡Øº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤ÇJBC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÅöÆü¤Ïº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ë1Ëü¿Í¶á¤¤Íè¾ì¤ò¸«¹þ¤à¡£¡ÖÂçÊÑ¤Êº®»¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌçÊÌ¡¦º´²ì¤È¤â¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£