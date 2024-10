ILLIT、新曲「Cherish（My Love）」リミックスバージョンを本日リリース

ILLITが、2ndミニアルバムのタイトル曲「Cherish(My Love)」で新しい魅力をアピールする。本日(28日)午後6時、ILLITは全7曲で構成された「Cherish(My Love)(Remixes)」を全世界で同時発売した。原曲に加え、リミックスバージョン3種が、それぞれ異なる雰囲気で期待を高める。カントリーとヒップホップジャンルを組み合わせ、原曲の感情をさらに深く表現したDeep Diveリミックス、ハウスベースで魔法のようなことが起こりそうな夜を描いたMoonlightリミックス、ジャジーコードが取り入れられたジャージークラブ(Jersey club)ジャンルのFeverリミックスが公開された。

その他にもILLITは、原曲「Cherish(My Love)」にスピードの変化を与えたSpeed Up Ver.とSlowed+Reverb Ver.、インストゥルメンタルなどで、多彩な楽しさを届ける。「Cherish(My Love)」は、あなたの気持ちが気になるけれど、それよりもあなたが好きな私の感情がもっと大切だと歌うダンス・ポップジャンルの楽曲だ。ILLITの率直で堂々とした魅力が凝縮され、中毒性の強いフックとクセになるビート、メンバーたちの清らかな音色がグローバルファンを魅了する。ILLITは21日、2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のカムバックと同時に、各音楽番組やラジオ、YouTubeコンテンツなどに出演し、旺盛に活動している。「I'LL LIKE YOU」は、初動売上(発売初週の売上)38万2621枚を記録し、デビューアルバム「SUPER REAL ME」の記録を突破した。