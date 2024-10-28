¡Ú½°±¡Áª2024¡ÛÅê³«É¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡ÄÂ¼²¬»á¤ÈÊ¡¸¶»á¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ«
½éÅöÁª¤«¤é°ìÌë¡£2017Ç¯°ÊÍè¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¼²¬ÉÒ±Ñ»á¤Ï¡¢Éã¡¦·óÂ¤¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ç·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆÁªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¼²¬»á¡£
28ÆüÄ«¤âÁªµóÃæ¤Î¡È¥Á¥«¥é¤á¤·¡É¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ1Æü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼²¬ÉÒ±Ñ»á
¡Öº£ÅÙ¤³¤½º£ÅÙ¤³¤½¤¬¤É¤³¤ÎÍ·Àâ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅìËÌ¤Ç¤âÂ¼²¬»á¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤ä¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼µÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÞÀÒ¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤ÉÁ¤¯À¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ¸µµÄ°÷¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼²¬»á
¡ÖÃÏÊýµÄ°÷¤ò¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅÞÀª³ÈÂç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¿¤ÀÉ¬¤º¤·¤âÅÞÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï¢·È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¦·óÂ¤¤µ¤ó¤âÌ²¤ë¤ªÊè¤Ë¡¢¾¡Íø¤ÎÊó¹ð¤ËË¬¤ì¤¿Â¼²¬»á¡£
ÊèÁ°¤Ç¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼²¬»á
¡Ö¤ä¤Ã¤È¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤È¡¢½©ÅÄ¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÇÀ¶È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»º¶È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²ð¸î¤äÊ¡»ã¤ä¶µ°é¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÃÏÊý¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
ÈæÎãÉü³è¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊ¡¸¶»á¡£
28Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶½ß»Ì»á
¡Ö¤Ç¤â»äÀµÄ¾¤Ç¤¹¤Í¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¸øÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È½©ÅÄ¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Ì¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¯ºö¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤¤ç¤¦¤«¤éÆ°¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡¸¶»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¸Î¡¦ÌîÏ¤ÅÄË§À®»á¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌîÏ¤ÅÄ»á¤ÈÆ±¤¸½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶½ß»Ì»á
¡Ö»ä¤ÏÌîÏ¤ÅÄÀèÀ¸¤ä¶âÅÄÀèÀ¸¤ÎÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏÀèÀ¸¡¢¤´»ØÆ³¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
8·î¤Þ¤Ç¡¢9Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç´Û»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ê¡¸¶»á¡£
ºßÇ¤Ãæ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸¤¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ー¤¢¤Î½©ÅÄ¸¤¤ÎË¹»Ò¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡¸¶½ß»Ì»á
¡Ö¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤«¤Ö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡ØÈï¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï»ä¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤«¤Ë¹ñÌ±¤ÈÀ¯¼£²È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢¿ÆÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¿Æ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÎÏÂ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¿ÆÏÂÀ¤È¤«¿Æ¤·¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ±°Õ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¹ñÀ¯¤Î¾ì¤ØÎ©¤ÄÊ¡¸¶»á¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤éÆ°¤¯¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÁáÂ®»Ù»ý¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£