〈秋山具義の今月のNEW麺〉麺が見えないほどのニラがすごい！ レバニラ専門店のニラ中華そば

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、オープン後早くも行列店となっているお店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年10月のNEW麺「レバニラ中華 満腹」

赤い看板で遠くからでも見つけやすい

「レバニラ中華 満腹」という、コンセプトがわかりやすい店名が気に入って行ってきました。事前に食べログで料理写真をいろいろ見ると「レバニラ定食」を頼んでいる人が一番多いですが、そりゃそうですね。

ニラ中華そば 1,100円

すごくおいしそうで食べたかったのですが、ニラ好きで「ニラ中華そば」が気になりすぎていたので、レバーはサイドオーダーで「純レバ丼」を付けることにしました。

「ニラ中華そば」は、麺やスープが見えないほど丼にニラが敷き詰められていて、見た目だけで幸せです。

ニラの下を探ると麺が出てくる

ニラの中から登場したスープや麺やチャーシューは、“ザ・中華そば”という感じで好みのおいしさでした。

とにかくニラの量がすごくて、ニラとスープを飲むとパワーつきますね。

純レバ丼(小) 750円

「純レバ丼」は、レバーがプリプリでおいしかった。タレもご飯が進む味です。オープンしたばかりなのに既に行列店になっていますが、日本人は本当に「レバニラ」が好きですね。

ちなみに、この料理は中国では「韮菜猪肝」と呼ばれていて、直訳すると「ニラレバ」なのですが、日本ではこの料理を「レバニラ炒め」や「レバニラ」と呼ぶのが一般的。「天才バカボン」の中でバカボンのパパが「レバニラ炒め」が大好物で何度も口にしたため、日本では「ニラレバ」ではなく「レバニラ」が定着したと言われているそうです。

次回は「レバニラ定食 Wレバー増し」1,600円で、レバニラを堪能してみます。

<店舗情報>◆レバニラ中華 満腹住所 : 東京都千代田区神田駿河台3-1-7 烏山お茶の水ビルTEL : 03-6803-3221

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

