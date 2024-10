アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて、一般投票でNo.1メニューを決める「2024 REDLOBSTER SELECTION」を開催!

エントリーした12品の中から選ばれた1品が2024年の人気No.1メニューに輝く、レッドロブスター史上“初”の総選挙です☆

レッドロブスター「2024 REDLOBSTER SELECTION」

投票期間:2024年10月28日(月)12:00〜11月5日(火)12:00予定

投票フォーム:https://bit.ly/4hjbU46

投票結果:2024年11月12日(火)にレッドロブスター公式X(旧Twitter)で発表予定

内容:投票専用グーグルフォームより、自身が「食べたい!」と思ったメニューに1票を投票

※投票された方の中から抽選で50名に全国のレッドロブスター店舗で利用できる「お食事券5000円分」がプレゼントされます(発送は11月下旬頃を予定)

総選挙には、レッドロブスター社内で行われた厳正なる予選を勝ち抜いた12品のメニューがエントリーしています。

そこから投票にて選ばれた1品が2024年11月12日の結果発表をもって、”レッドロブスター 人気No.1メニュー“に決定します!

エントリーNo.1:「クリスピーパイピザ」

価格:1,529円(税込)

スタッフ投票堂々のNo.1に輝いた、サクサクのクリスピー生地がおいしい、直径24センチの「クリスピーパイピザ」

ここでしか食べられない、レッドロブスターオリジナルメニューです。

エントリーNo.2:「ワタリガニのトマトパスタ」

価格:1,639円(税込)

カニの海に溺れるトマト・パスタ人気第1位の「ワタリガニのトマトパスタ」

ワタリガニの風味とトマトソースの絶妙なバランスがたまらない人気のパスタです。

エントリーNo.3:「ライブロブスター(スチーム)」

価格:レギュラー 8,789円(税込)、ミディアム 12,089円(税込)、ラージ 12,089円(税込)

爪はカニの味、尻尾はエビの味とも表現される「ライブロブスター(スチーム)」

初めてロブスターを食べるならこちらの調理法がおすすめです。

エントリーNo.4:「チーズビスケット」

価格:2ピース 440円(税込)

※追加1ピース 210円(税込)

1度食べてみる価値ありの、アメリカ生まれのシグネチャーメニュー「チーズビスケット」

濃厚なチェダーチーズとガーリックの風味がクセになる、スコーン風のサイドメニューです。

エントリーNo.5:「オイスターの浜焼き風」

価格:3ピース 1,309円(税込)、5ピース 1,969円(税込)

食べたら走る衝撃と海の香りがふぁ〜〜〜と広がる「オイスターの浜焼き風」

シンプルな調理法でオイスターの旨味がグッと引き出されています。

素材の良さをダイレクトに感じられる一品です。

エントリーNo.6:「ロブスターグリル(ハーフ)黄金ソース」

価格:レギュラー 4,279円(税込)、ミディアム 6,479円(税込)、ラージ 9,779円(税込)

長く愛され続ける自信の一品「ロブスターグリル(ハーフ)黄金ソース」

長年愛される秘伝のマヨネーズソースで焼き上げた定番の味わいが楽しめます。

エントリーNo.7:「マッシュルームグラタン」

価格:1,749円(税込)

カニ身を詰めたマッシュルームとブロッコリーにチーズを掛けて焼き上げた「マッシュルームグラタン」

熱々のうちに食べるのがおすすめです。

エントリーNo.8:「シェフズパエリア」

価格:レギュラー2,079円(税込)、ラージ3,289円(税込)

目で見て楽しい、食べておいしい、具だくさんのオリジナルメニュー「シェフズパエリア」

レモンを搾れば爽やかな味わいが楽しめます。

エントリーNo.9:「チポトレフィッシュ&チップス」

価格:979円(税込)

サクサクの衣で包んだ、ふんわり食感の白身フライにタルタルソースをたっぷりとディップして味わう「チポトレフィッシュ&チップス」

チポトレ(ハバネロの燻製)の風味がたっぷりのフィンガーフードです。

エントリーNo.10:「ロブスタービスクのパイ包み」

価格:759円(税込)

サクッとパイにふわっとロブスターが香る「ロブスタービスクのパイ包み」

さっくりとしたパイをそっと崩すとふわっとロブスターが香ります。

濃厚な旨味が凝縮されたスープは、レッドロブスターならではの一品です。

エントリーNo.11:「ソフトシェルクラブ」

価格:979円(税込)

脱皮したての栄養価の高いカニをフライにした「ソフトシェルクラブ」

カニの旨味をギュッと閉じ込めた、コアなファンが多いメニューです。

エントリーNo.12:「COLDオイスター」

価格:1ピース 539円(税込)

素材の良さをそのまま楽しめる「COLDオイスター」

全国から厳選された最高品質のオイスターが「安心・安全」にこだわって厳選されています。

レッドロブスターの人気NO.1メニューを決めるキャンペーン!

レッドロブスターの「2024 REDLOBSTER SELECTION」は、2024年11月5日(火)12:00まで開催中です☆

