¡Öµð¿Í¡¦ºäËÜ¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºßÃÏ
¢¡ º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹â¹»No.1Í··â¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾
¡¡µð¿Í¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈºäËÜÍ¦¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±É¹â¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢U-18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Î»ÍÈÖ¤òÄ¥¤Ã¤¿¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¹â¹»No.1Í··â¼ê¤À¡£´ñ¤·¤¯¤âºäËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯³°¤ì1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬µð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËö¤Ã»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é½½Âå¤Çñ¥ÁÖ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºäËÜ¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¿·¿ÍÁª¼ê¤ÈÂç¤¤¯Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¡¢¤â¤¦¤¹¤°36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤â¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤Ë3¾¡4ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¤³¤ÎCS¤òÄÌ¤·¤ÆºäËÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤ÏÆüÂØ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¡¢2Àï¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¡¢3Àï¡ÖÂåÂÇ¡×¡¢4Àï¤«¤é6Àï¤Ï¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¡£Á°È¾¤ÏÉÔ¿¶¤Ç3ÀïÌÜ¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¹¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËÉüÄ´¡£6»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.353¡£Ä¹ÂÇ¤ÏÆóÎÝÂÇ1ËÜ¤Î¤ß¤ÇÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇìÅÍß¤«¤Ä¶òÄ¾¤Ë¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦µ´µ¤Ç÷¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¡×¤ÈÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢30ÂåÃæÈ×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤êÃ¯¤è¤ê¤âÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡¢2015Ç¯¤ÎCS¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë°ÂÂÇÁÀ¤¤¤ÎÃ»´ü·èÀï¥â¡¼¥É¤ÇÎ×¤ß¡¢16ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.688¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î°¤Éô¤âÊá¼ê¤«¤é°ìÎÝ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¡×»þÂå¤Î½ªßá
¡¡º£µ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ï109»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.238¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢OPS.613¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¡¦µÈÀî¾°µ±¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Ø¤ÈÀ¤Âå¸òÂå¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë»°ÎÝÅ¾¸þ¤·¤¿ºäËÜ¤ÏÍ··â¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»°ÎÝ¼ê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÊá¼ê¤«¤é°ìÎÝÅ¾¸þ¤·¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÊá¼êÉüµ¢¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¤¬¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¿ÈÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²ÃÇÇ°¤·¤¿´ÆÆÄ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÍ··â¤ËÌá¤¹¤È¡¢ºäËÜ¤ÎÁª¼ê¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤âÄê¤Þ¤é¤ºÊä¶¯¤â¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£µ¨¡¢µð¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥È½Ð¾ì¿ô¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÌçÏÆÀ¿¤¬107»î¹ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬48»î¹ç¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥â¥ó¥Æ¥¹¡Ê¼ÂÀï¤ÇÍ··âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ë5»î¹ç¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤¬3»î¹ç¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤ÇÀÐÄÍ¡¢2°Ì¤Ç¤â±ºÅÄ½ÓÊå¡Ê¶å»ºÂç¡Ë¤È¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÍ··â¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï15Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¤Î»þÂå¤Ë´°Á´¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬21À¤µª¤Îµð¿Í¤Ï10ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°V¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼°¤Éô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡ Íèµ¨¤ÎºäËÜ¤Ï¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö°µÅÝ¡×¤·¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈºÆ¤ÓÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¢¤¬¤¯À¸¤ÍÍ¤Ç´ÑµÒ¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ô»ú¤ä»ØÉ¸¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Î¡Ö´¶¾ð¡×¤ò²æ¡¹¤Ï¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¿Íý¤À¡£CS¤ÎÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ë¤â¡¢²áµîºÇÂçµé¤ÎÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÍèµ¨2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡º£¤Îµð¿ÍÆâÌî¿Ø¤Ïº£µ¨°ìÎÝ130»î¹ç¡¢»°ÎÝ29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¶áÌ¤Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÎÝµ¯ÍÑ¤¬39»î¹ç¤ÈÁý¤¨¤¿23Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÊá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî»°¤âFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÂç»³ÍªÊå¤ÎFA³ÍÆÀÄ´ºº¤â°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¼ã¼êÆâÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡È°ì·³2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤Ë´Ù¤Ã¤¿½©¹Í¥¿Í¤¬11·î¤«¤é¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ìµÕ½±¤òÀÀ¤¤¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿20ºÐ¤Î°éÀ®Áª¼ê¥Æ¥£¥Þ¤âÍèµ¨¤ÎÃíÌÜ³ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÎÂç·¿»°ÎÝ¼ê¡¦¹Ó´¬Íª¡Ê¾åÉðÂç¡Ë¤âÍèµ¨¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£µ¨³«Ëë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»°ÎÝºäËÜ¡×¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÊÔÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¡È35ºÐ¤ÎÊÉ¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¦Äç¼£¤Ï36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç49ËÜÎÝÂÇ¡¢37ºÐ¤Ç50ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦ÅÁÀâ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÁª¼ê¡¦°¤Éô¤Ï35ºÐ¤Î14Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á°Ç¯¤Î¡ÖÂÇÎ¨.296¡¦32ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.991¡×¤«¤é¡¢¡ÖÂÇÎ¨.248¡¦19ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.765¡×¤ØÂç¤¤¯À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¹â¶¶Í³¿¤Ï34ºÐ¤Î09Ç¯¤Ë¹øÄË¤Ç¤ï¤º¤«1ÂÇÀÊ¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢35ºÐ¤Î10Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°Ç¯½©¤Ë¼õ¤±¤¿¹ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¡£116»î¹ç¤Ç¡ÖÂÇÎ¨.268¡¦13ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.804¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á´À¹´ü¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÇ¯¸å¡¢30Âå¸åÈ¾¤ÎÈà¤é¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¡¢¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»2415°ÂÂÇ¤ÎºäËÜ¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°¤Éô¤âÍ³¿¤âÂçÂ´¥É¥é1ÁÈ¤Ç¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤Ï¼Ò²ñ¿Í·ÐÍ³¤Î1°ÌÆþÃÄ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¾¾°æ½¨´î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀäÄº¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£Ê¿À®°Ê¹ß¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï¹âÂ´¥É¥é1Ìî¼ê¤¬¡¢10Âå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢30Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ÏµåÃÄÁÏÎ©90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤ÊÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð2019Ç¯8·î7Æü¡¢6Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö5ÈÖ°ìÎÝ¡×¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó°¤Éô¤ò23»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íê¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ10¤Ï4¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÍÈÖ²¬ËÜ¤¬ÉüÄ´¡£¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Î°¤Éô¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡¢¤³¤³¤¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì²¬ËÜ¤ÎÉéÃ´¤ò¥ï¥ê¥«¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸½¼ÂÅª¤ËÍèµ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¡¢2019Ç¯¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ¤Ï¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤â¡¢¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
Ê¸¡áÃæ¹Â¹¯Î´¡Ê¤Ê¤«¤ß¤¾¡¦¤ä¤¹¤¿¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈºäËÜÍ¦¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±É¹â¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢U-18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Î»ÍÈÖ¤òÄ¥¤Ã¤¿¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¹â¹»No.1Í··â¼ê¤À¡£´ñ¤·¤¯¤âºäËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯³°¤ì1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬µð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËö¤Ã»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é½½Âå¤Çñ¥ÁÖ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºäËÜ¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¿·¿ÍÁª¼ê¤ÈÂç¤¤¯Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¡¢¤â¤¦¤¹¤°36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1Àï¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¡¢2Àï¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¡¢3Àï¡ÖÂåÂÇ¡×¡¢4Àï¤«¤é6Àï¤Ï¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¡£Á°È¾¤ÏÉÔ¿¶¤Ç3ÀïÌÜ¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¹¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËÉüÄ´¡£6»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.353¡£Ä¹ÂÇ¤ÏÆóÎÝÂÇ1ËÜ¤Î¤ß¤ÇÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇìÅÍß¤«¤Ä¶òÄ¾¤Ë¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦µ´µ¤Ç÷¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¡×¤ÈÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢30ÂåÃæÈ×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤êÃ¯¤è¤ê¤âÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡¢2015Ç¯¤ÎCS¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë°ÂÂÇÁÀ¤¤¤ÎÃ»´ü·èÀï¥â¡¼¥É¤ÇÎ×¤ß¡¢16ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.688¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î°¤Éô¤âÊá¼ê¤«¤é°ìÎÝ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¡×»þÂå¤Î½ªßá
¡¡º£µ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ï109»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.238¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢OPS.613¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¡¦µÈÀî¾°µ±¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Ø¤ÈÀ¤Âå¸òÂå¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë»°ÎÝÅ¾¸þ¤·¤¿ºäËÜ¤ÏÍ··â¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»°ÎÝ¼ê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÊá¼ê¤«¤é°ìÎÝÅ¾¸þ¤·¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÊá¼êÉüµ¢¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¤¬¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¿ÈÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²ÃÇÇ°¤·¤¿´ÆÆÄ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÍ··â¤ËÌá¤¹¤È¡¢ºäËÜ¤ÎÁª¼ê¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤âÄê¤Þ¤é¤ºÊä¶¯¤â¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£µ¨¡¢µð¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥È½Ð¾ì¿ô¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÌçÏÆÀ¿¤¬107»î¹ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬48»î¹ç¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥â¥ó¥Æ¥¹¡Ê¼ÂÀï¤ÇÍ··âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ë5»î¹ç¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤¬3»î¹ç¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤ÇÀÐÄÍ¡¢2°Ì¤Ç¤â±ºÅÄ½ÓÊå¡Ê¶å»ºÂç¡Ë¤È¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÍ··â¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï15Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¤Î»þÂå¤Ë´°Á´¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬21À¤µª¤Îµð¿Í¤Ï10ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°V¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼°¤Éô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈºäËÜ¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡ Íèµ¨¤ÎºäËÜ¤Ï¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö°µÅÝ¡×¤·¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈºÆ¤ÓÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¢¤¬¤¯À¸¤ÍÍ¤Ç´ÑµÒ¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ô»ú¤ä»ØÉ¸¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Î¡Ö´¶¾ð¡×¤ò²æ¡¹¤Ï¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¿Íý¤À¡£CS¤ÎÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ë¤â¡¢²áµîºÇÂçµé¤ÎÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÍèµ¨2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡º£¤Îµð¿ÍÆâÌî¿Ø¤Ïº£µ¨°ìÎÝ130»î¹ç¡¢»°ÎÝ29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¶áÌ¤Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÎÝµ¯ÍÑ¤¬39»î¹ç¤ÈÁý¤¨¤¿23Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÊá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî»°¤âFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÂç»³ÍªÊå¤ÎFA³ÍÆÀÄ´ºº¤â°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¼ã¼êÆâÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡È°ì·³2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤Ë´Ù¤Ã¤¿½©¹Í¥¿Í¤¬11·î¤«¤é¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ìµÕ½±¤òÀÀ¤¤¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿20ºÐ¤Î°éÀ®Áª¼ê¥Æ¥£¥Þ¤âÍèµ¨¤ÎÃíÌÜ³ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÎÂç·¿»°ÎÝ¼ê¡¦¹Ó´¬Íª¡Ê¾åÉðÂç¡Ë¤âÍèµ¨¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£µ¨³«Ëë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»°ÎÝºäËÜ¡×¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÊÔÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¡È35ºÐ¤ÎÊÉ¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¦Äç¼£¤Ï36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç49ËÜÎÝÂÇ¡¢37ºÐ¤Ç50ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦ÅÁÀâ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÁª¼ê¡¦°¤Éô¤Ï35ºÐ¤Î14Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á°Ç¯¤Î¡ÖÂÇÎ¨.296¡¦32ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.991¡×¤«¤é¡¢¡ÖÂÇÎ¨.248¡¦19ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.765¡×¤ØÂç¤¤¯À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¹â¶¶Í³¿¤Ï34ºÐ¤Î09Ç¯¤Ë¹øÄË¤Ç¤ï¤º¤«1ÂÇÀÊ¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢35ºÐ¤Î10Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°Ç¯½©¤Ë¼õ¤±¤¿¹ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¡£116»î¹ç¤Ç¡ÖÂÇÎ¨.268¡¦13ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS.804¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á´À¹´ü¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÇ¯¸å¡¢30Âå¸åÈ¾¤ÎÈà¤é¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¡¢¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»2415°ÂÂÇ¤ÎºäËÜ¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°¤Éô¤âÍ³¿¤âÂçÂ´¥É¥é1ÁÈ¤Ç¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤Ï¼Ò²ñ¿Í·ÐÍ³¤Î1°ÌÆþÃÄ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¾¾°æ½¨´î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀäÄº¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£Ê¿À®°Ê¹ß¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï¹âÂ´¥É¥é1Ìî¼ê¤¬¡¢10Âå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢30Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ÏµåÃÄÁÏÎ©90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤ÊÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð2019Ç¯8·î7Æü¡¢6Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö5ÈÖ°ìÎÝ¡×¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó°¤Éô¤ò23»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íê¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ10¤Ï4¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÍÈÖ²¬ËÜ¤¬ÉüÄ´¡£¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Î°¤Éô¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡¢¤³¤³¤¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì²¬ËÜ¤ÎÉéÃ´¤ò¥ï¥ê¥«¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸½¼ÂÅª¤ËÍèµ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ6¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¡¢2019Ç¯¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ¤Ï¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤â¡¢¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
Ê¸¡áÃæ¹Â¹¯Î´¡Ê¤Ê¤«¤ß¤¾¡¦¤ä¤¹¤¿¤«¡Ë