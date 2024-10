SEVENTEEN、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」が米ビルボードのメインアルバムチャートで5位に！

SEVENTEENの12thミニアルバムが、アメリカのビルボードメインアルバムチャートに5位で初登場した。27日(現地時間)、米音楽専門メディアのビルボードが公式ホームページに掲載したチャートの予告記事によると、SEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」が6万6,000枚の売上を記録、11月2日付の「ビルボード200」に5位でチャートインした。ビルボードは「『SPILL THE FEELS』はアルバム売上6万4,000枚、SEAユニット(ストリーミング数を換算した売上)2,000枚を記録した」と説明した。

これで彼らは、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」をはじめ、4thフルアルバム「Face the Sun」(7位)、4thフルアルバムのリパッケージアルバム「SECTOR 17」(4位)、10thミニアルバム「FML」(2位)、11thミニアルバム「SEVENTEENTH HEAVEN」(2位)、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」(5位)まで、6枚のアルバムを「ビルボード200」のTOP10内に連続チャートインさせることに成功した。また、彼らの9thミニアルバム「Attacca」(13位)、8thミニアルバム「Your Choice」(15位)も同チャートにランクインしたことがある。ワールドツアー「SEVENTEEN『RIGHT HERE』WORLD TOUR」で、世界での彼らの人気はますます高くなると予想される。彼らは22日〜23日にローズモントを熱く盛り上げたことに続き、25日にニューヨーク公演の第一歩を踏み出した。公演は、27日にニューヨークで開かれた後、テキサス、オークランド、ロサンゼルスでも開催される。