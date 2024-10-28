¡Úµð¿Í¡ÛÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯É½¡¡¶¶¾å½¨¼ù»á¤é¿·¤¿¤Ë£³¿Í¤¬°ì·³Æþ³Õ
¡¡µð¿Í¤¬£²£¸Æü¤ËÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶¶¾å½¨¼ù»á¤¬°ì·³ºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆþ³Õ¡££²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Îµð¿ÍÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÅ¯Ìé»á¤¬°ì·³³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢Æ±¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µµ°æÁ±¹Ô»á¤¬°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¸Å¾ëÌÐ¹¬»°·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬°ì·³ÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¡¢ÌðÌî°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Æó·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢ÀîÁê¾»¹°°ì·³ÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤¬Æó·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤Ø¤ÈÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤¿Î©²¬½¡°ìÏº³°Ìî¼ê¤Ï»°·³³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¿·ÉÛ¿Ø¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÏÌî¼ê¤Î°éÀ®¡¢ÆÃ¤ËÂÇ·âÌÌ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£°ì·³¤Ç¤Ï¿·Ç¤¤Î¶¶¾åºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤¬ÂÇ·â¥³¡¼¥ÁÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Áê¼êÅê¼ê¹¶Î¬¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤òÎý¤ê¤Þ¤¹¡£Æó·³¤Ç¤ÏÀîÁêÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤¬¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÌðÌî¡¢¶¶ËÜÎ¾ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¸ÄÊÌ¤ÎÂÇ·â¤Îµ»½Ñ¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍË¾¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£