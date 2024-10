NCT ジェヒョン、入隊控え初ファンコンサートで思い明かす「皆さんが僕の原動力…2026年に笑顔で会おう」

NCTのジェヒョンが、初の単独ファンコンサートを成功裏に終了した。彼は10月26日と27日、ソウル・オリンピック公園ハンドボール競技場にて、「2024 JAEHYUN FAN-CON <Mute>」を開催した。2日とも見切れ席まで全席完売を記録。最終日はグローバルプラットフォームBeyond LIVEとWeverseなどを通じて生配信され、アメリカ、日本、オーストラリア、カナダ、タイ、インドネシア、シンガポール、台湾など世界中のファンも一緒に特別な時間を過ごした。

公演のタイトル「Mute」には、静かにいることで音楽にさらに集中することができるという意味と、無彩色から彼と観客が音楽で交流し、コミュニケーションを取りながら色を塗りつぶしていくという意味が込められている。彼ならではの音楽と感性、多彩なパフォーマンスに没入させる輝かしい色の公演でファンを魅了した。彼は、強烈なパフォーマンスで注目を集めたソロデビュー曲「Smoke」をはじめ、セクシーなムードの「Roses」、魅力的な歌声が際立つ「Completely」、ウィットに富んだ「Easy」「Flamin' Hot Lemon」、軽快な「Can't Get You」、ファンと一緒に歌唱し、心温まる雰囲気を演出した「Dandelion」まで、1stソロアルバムの全曲のステージを披露し、爆発的な反響を呼んだ。さらに、新曲「Unconditional」のステージを初公開し、「Forever Only」「Horizon」「Try Again」などの楽曲を披露。そして、「Because I Love You」「Close To You」「Can't Take My Eyes off You」など、愛をテーマにキーボードセッションに合わせて歌ったカバー曲のステージまで、多彩なセットリストを用意し、観客を魅了した。また、彼は1stアルバムやファンコンサートなどソロ活動を展開した感想はもちろん、ファンからの手紙を読みながら楽しいティキタカ(相性が良く、ポンポンとやり取りする様子)を披露し、感動を表現するなど率直な話を繰り広げた。アンコールの「Can't Get You」のステージでは、客席に降りてファンと近くでアイコンタクトをしながら感謝の気持ちを伝えた。最後に彼は、「ソロアルバムから公演まで、新しくことをたくさん学んだ。いつもそばで僕のために努力してくれるすべての方々に感謝している。何よりも1番感謝しているシズニー(NCTのファンのNCTzenの愛称)。いつも僕の原動力になってくれるので、僕も皆さんの力になる存在でありたいと思う。今回の公演も、入隊前に皆さんと大切な思い出を作りたかったし、良い音楽とステージで埋め尽くしてプレゼントしたいと思って準備したので、皆さんにとっても特別な思い出になっていたら嬉しい。いつも僕のペースに合わせて、僕を信じて一緒に進んでくれてありがとう。これからも一緒にやりたいことがたくさんあるので、楽しみにしてください。またすぐに戻ってくるので、2026年に元気に笑顔で会おう」と感想を述べた。ジェヒョンは11月4日に陸軍軍楽隊に現役入隊する。