平成リバイバルとして話題の『ナルミヤキャラクターズ』のグッズが、セガプライズに登場!

ナルミヤ・インターナショナルのオリジナルブランド”エンジェルブルー”の「ナカムラくん」、”メゾ ピアノ”の「ベリエちゃん」、”ポンポネット”の「ミントくん」、”デイジーラヴァーズ”の「ルッキー」のプライズが展開されます☆

セガプライズ『ナルミヤキャラクターズ』グッズ

登場予定:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

セガプライズから、平成のジュニアブームを牽引し、平成リバイバルとして話題を呼んでいる『ナルミヤキャラクターズ』のアミューズメント専用グッズが登場!

ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「エンジェルブルー」「メゾ ピアノ」「ポンポネット」「デイジーラヴァーズ」デザインでラインナップされます。

「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」たちをデザインした、ポップでかわいいプライズです☆

Mぬいぐるみ“ベリエちゃん&ルッキー”/Mぬいぐるみ“ナカムラくん&ミントくん”

登場時期:2025年1月より順次

サイズ:全長約25×11×22cm

「ナカムラくん」や「ベリエちゃん」など、おなじみのキャラクターをぬいぐるみ化。

ソファやベッド再度にも飾りやすい、お座りポーズで展開されます。

マスコット“ベリエちゃん”/アクリルスタンド

登場時期:2025年2月より順次

種類・サイズ:

マスコット“ベリエちゃん”(全3種・全長約6×5×10cm)

アクリルスタンド(全8種・全長約4×0.5×7cm)

2025年2月には、「ベリエちゃん」のマスコットと各キャラクターのアクリルスタンドもラインナップ。

ちらりと舌を出す仕草が印象的な「ベリエちゃん」や、元気いっぱいなシーンとパジャマ姿が楽しめる「ナカムラくん」「ミントくん」「ルッキー」が展開されます。

平成女児の心がふたたびときめく、「ナルミヤキャラクターズ」のプライズグッズ。

セガプライズの「ナルミヤキャラクターズ」グッズは、全国のゲームセンターやオンラインクレーンにて2025年1月より展開予定です。

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

