2015年4月29日に解散を発表したロックバンド・ViViDの公式サイトと思われるページで謎のカウントダウンがスタートした。ViViDは、15年4月29日にパシフィコ横浜にて開催された「ViViD LIVE TOUR 2015 THE BEGINNING of THE END FINAL『CROSSING OF THE DREAM』」で解散を発表。あの日から10年が経とうしている今、突如として謎の数字が動きはじめている。

現在確認されている情報は3つ。公式と思われるウェブサイトにて謎の数字がカウントされていること。そして、「X」とインスタグラムにて「7」と描かれた投稿が行われていることだ。なにかのカウントダウンと思われるが、それ以上の情報は確認できていない。『VIVID』といえば、結成から日本武道館ワンマン開催まで当時の日本最速記録をもち、『BLEACH』を始めさまざまな人気アニメのタイアップも担当したモンスターロックバンドだ。解散後はメンバー各々が、ソロアーティストやサウンドプロデューサーとして精力的に活動しており、先日もボーカルSHINはテレ東系の音楽特番『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』にて、代表曲「BLUE」のリメイクバージョンを披露し話題となった。ギターのRENOはL’Arc〜en〜Cielのtetsuya率いるコピーバンドLike〜an〜Angelのメンバーとしての活動やSIAM SHADE栄喜のライブサポート、聖飢魔IIの創始者ダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada's Creatures. としての活躍など錚々たるアーティストとの共演を果たしている。「メンバー 一人一人の個性を大切にして輝き続ける」という由来のバンド名を持つ『VIVID』。私達にさらなる輝きを魅せてくれるのか、今後の動向に目が離せない。