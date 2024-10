「マレーシアフェア2024東京」を2024年11月2日(土)から11月3日(日)まで豊洲公園とアーバンドック ららぽーと豊洲にて開催します。

マレーシアフェア2024東京

\

<開催概要>

イベント名称:マレーシアフェア2024東京

開催日時 :2024年11月2日(土)から3日(日) 10時から18時

開催場所 :豊洲公園ならびにアーバンドック ららぽーと豊洲

入場料 :無料

※開催時間は変更になる可能性があります。

「マレーシアフェア2024東京」を2024年11月2日(土)から11月3日(日)まで豊洲公園とアーバンドック ららぽーと豊洲にて開催。

「All About Malaysia」をテーマに過去最大級の規模で開催される2024年は、日本国内だけでなく、マレーシアからも多くの方々が来日し、ブースを出展します。

そのため、本場のマレーシアのコンテンツやマレーシア人との交流を通じて、まるで「マレーシアを旅行する」ような気分を味わえるイベントです。

「東京にいながらマレーシア旅行気分」を楽しむ6つの方法を紹介します。

(1)ステージショーを楽しもう【ステージプログラム】

■民族舞踊団「ブリギット・セニ・マラッカ」

マラッカ州の公式舞踊団で、国内外でも受賞歴が多数ある世界的に活躍しているダンスグループ。

マレーシアの多民族国家を表現した華やかな舞踊ショーは必見!

ダンスグループの紹介

■日本とマレーシアのかけ橋「KLキンジョー」

吉本興業の「アジア住みます芸人」のマレーシア担当。

番組企画でマレーシアに渡航してから2024年で10年。

本当にマレーシアに住み、マレー語をマスターし、今ではマレーシアでテレビや映画で活躍中。

KLキンジョーが生み出すマレーシア×日本のお笑い文化の融合を楽しめます。

KLキンジョーさんの写真

(2)グルメを楽しもう【キッチンカー】

13台のキッチンカーが出展し、マレーシアの代表的な食べ物や飲み物、トロピカルフルーツなど約80種類のメニューを販売。

「グルメ天国マレーシア」を楽しめます。

※メニュー一部抜粋です。

(3)マレーシア文化を楽しもう【アクティビティ】

マレーシアの伝統工芸「バティック」の色塗り体験や、天然染料を使ったヘナタトゥー、伝統的なあそび「チョンカ」、マレーシア伝統衣装体験や、マレーマッサージ体験など。

色々なマレーシアの文化を楽しめます。

(4)マレーシアショッピングを楽しもう【イベント公式ショップ:Halal2Goマート】

食品や雑貨など、200を超える商品が一堂に会するイベント公式ショップ「Halal2Goマート」がオープン。

中でも注目アイテムは「先住民族グッズ」。

マレーシアの先住民族の手作りバッグなど、購入することでSDGsの取り組みに参加する事ができます。

(5)マレーシア人との交流を楽しもう【出展ブース】

日本在住のマレーシア人はもちろん、このイベントの為にマレーシアからたくさんのマレーシア人が来日します。

英語や簡単なマレー語など、旅行気分で彼らとの交流を楽しむことができます。

(6)マレーシアグッズをもらおう【抽選会】

超豪華賞品が合計73名様に当たる大抽選会を両日実施します。

何と2024年は日本-マレーシア間の往復航空チケットが10名様(2日間合計)に当たります。

アンケートに答えるだけで誰でも参加可能!イベント会場で二次元コードを見つけて参加してください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「マレーシアを旅行する」ような気分を味わえる!マレーシアフェア2024東京 appeared first on Dtimes.