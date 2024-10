LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>の新ビジュアルが公開された。2023年の初開催から、2025年で3度目の開催となるLAPOSTA(読み:ラポスタ)。2025 年は“ADVENTURE OF HEARTS”をコンセプトに、5組のアーティストとファンが共にわくわくする新たな世界を目指しているという。新ビジュアルでは、43人のLAPONE所属のアーティストがファンと一緒に大航海に出た船の様子が表現されている。

▲JO1 ▲JO1

▲INI ▲INI

▲DXTEEN ▲DXTEEN

▲ME:I ▲ME:I

▲IS:SUE ▲IS:SUE

東京ドーム公演詳細

会場:東京ドーム



[スケジュール]

2025年

1月31日(金)開場 16:00/開演 18:00

出演:JO1、 INI、DXTEEN 、ME:I 、IS:SUE

2月1日(土)開場 16:00/開演 18:00

出演:JO1、 INI、DXTEEN 、ME:I 、IS:SUE

2月2日(日)開場 14:00/開演 16:00

出演:JO1、 INI、DXTEEN 、ME:I 、IS:SUE



[チケット先行受付]

・OFFICIAL FANCLUB最速先行

10月28 日(月)15:00 〜 11月4日(月)23:59 当落発表:11月14日(木)20:00

・OFFICIAL FANCLUB会員先行

11月8日(金)12:00 〜 11月17日(日)23:59 当落発表:11月27日(水)20:00

・dカード GOLD 先行

11月25日(月)12:00 〜 12月1日(日)23:59 当落発表:12月11日(水)20:00

※専用入場レーンからの入場

※「dカード GOLD 」先行について詳細:https ://ssw.web.docomo.ne.jp/favpark/



[チケット料金]

指定席:15,400 円(税込)

※別途プレイガイド手数料が発生

※3歳以上有料、 3歳未満入場不可

※1人1公演につき、4枚まで申込可能

東京ドームホテル『LAPOSTA 2025 スペシャル宿泊プラン Produced by LAPONE』

会場:東京ドームホテル

対象期間:2025 年1月27日(月)チェックイン〜 2025年2月3日(月)チェックアウト

宿泊プラン:シングルもしくはツインにて1泊2日食事なし

受付期間:2024年11月8日(金)12:00 〜 11月17日(日)23:59

当落発表:2024年11月26日(火)18:00

関連リンク

◆<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>特設サイト

◆『LAPOSTA 2025 スペシャル宿泊プラン Produced by LAPONE』特設サイト

今回の<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>は、東京ドームとその他周辺施設を舞台に、過去最大規模で1週間にわたり、さまざまな公演や企画を実施する予定だ。1月31日、2月1日、2月2日の東京ドーム公演にはそれぞれ、JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE が出演する。チケットは10月28日15時より、 OFFICIAL FANCLUB最速先行を開始している。また、NTTドコモでは「dカード GOLD ®」会員限定先行抽選販売の実施も決定。「dカード GOLD」先行で当選すると、公演当日は会場に設置されている専用入場レーンにて案内されるとのことだ。さらに今回、東京ドームホテルでは『LAPOSTA 2025 スペシャル宿泊プラン Produced by LAPONE』として、特別な宿泊プランも用意されているという。ウェルカムムービーや部屋装飾、宿泊者限定特典など、<LAPOSTA 2025>をより楽しめる内容になっている。詳細はそれぞれ特設サイトにて確認して欲しい。