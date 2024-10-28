¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡ÛÏ¢ÇÔDeNA¤ÎÈÔ²ó¤Î¥«¥®¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡© ¡Ö²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡×Àº¿À¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×
¡¡£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢"ÂÇÎÏ"¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£º£µ¨¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÀéÈ»¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¤·¤ÆÂÇ¤Ä¿Í´Ö¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤ÁÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ï¢ÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡¢£²ÈÖ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÀéÈ»¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹DeNA»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ photo by Sankei Visual
¡¡¤¹¤Ç¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï£²Àï¤È¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÂè£²Àï¤Ï¡¢£³²ó£±¥¢¥¦¥ÈÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯¤ÎÂç´Ó¿¸°ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²Ð¾Ã¤·¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡£µß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤Ï£³ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Ï£²ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»³粼¹¯¹¸¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸ÝÉñ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ú·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿À¡Û
¡¡¸½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¡¢»³粼¤äº´¡¹ÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢°ËÀªÂçÌ´¡¢ºäËÜÍµºÈ¡¢ÃæÀîñ¥¡¢ËÙ²¬È»¿Í¡¢J.B.¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÉé½ý¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÁ»³ÁÔËá¡¢ÃæÀî¸×Âç¡¢¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡É÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤DeNA¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦10Ç¯¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¡£»×¤¨¤Ð£·Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¡¢»³粼¡¢»°¾åÊþÌé¡¢ÅÄÃæ·òÆóÏ¯¡¢º½ÅÄµ£¼ù¡¢¿ÜÅÄ¹¬ÂÀ¡¢Ê¿ÅÄ¿¿¸ã¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀÐÅÄ·òÂç¤ä»°Åè°ìµ±¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¸«¤ë¤È³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢Âè£²Àï¤Ç£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿茺¸ýÍÚÂç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÊÑÁ«¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊ¡¢茺¸ý¤ÏÀèÈ¯¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤âÀï¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¹Ç¯¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»°¾å¤µ¤ó¤ä¥ä¥¹¡Ê»³粼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿"¥ï¥ó¥Á¡¼¥à"¤ÎÀº¿À¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼ã¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢µÕ¤ËËÍ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤¤¤±¤ëÂçÃÀ¤µ¤äÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤³¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ú¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡×¡Û
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¹¸¶¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¥ä¥¹¤È¤«¤¬ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È"ÂÇÎÏ"¤Î¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼Æ±»Î¤Îå«¤È¤Ê¤ë"¶¦´¶"¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ´ðËÜ¡¢¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ì¤ÐÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÇËÃ¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤ò¤·¤ÆÅê¤²¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡·è¤·¤Æ½Å¤¤¸ýÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿¹¸¶¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¿å¤ò±¿¤ÖÌò³ä¡£º£¤Ç¤³¤½¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¹¸¶¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¡Ø²¶¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¾ï¤Ë¡Ø²¶¤¬¡Ù¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌò³ä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÅ¸³«¤À¤«¤é²¶¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Ø²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡Ù¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¿¹¸¶°Ê³°¤Ïµ¯ÍÑË¡¤Ç¤Î½øÎó¤¬¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥â¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤äËÙ²¬¤¬¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÄêÆâ¤Ã¤Æ¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡¿¹¸¶¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÏÅê¤²¤¿¤¬¤ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¸µ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åê¤²¤¿¤¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÚÆüËÜ°ì¤Ø²£ÉÍ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡Û
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤Î½ÐÍè¤äÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Ø¤ê¹â¤Áª¼ê¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Î¿ÔÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨°ÜÀÒ¤·¡¢»óÉú¤Î»þ¤ò±Û¤¨¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Á°½Ð¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Âè£³Àï¤ÎÊ¡²¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£²ÇÔ¡£¤À¤¬¡¢¾¡Éé¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£DeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢·ãÆ®¤ÎËö¡¢Èà¤é¤¬³®Àû¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£