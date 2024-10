サンリオから「【推しの子】×サンリオキャラクターズ」のコラボレーショングッズが登場!

マスコットホルダーや前髪クリップ、ステッカーセットなど、全16種がラインナップされます☆

サンリオ「【推しの子】×サンリオキャラクターズ」グッズ

スケジュール:

サンリオ直営店・百貨店サンリオコーナーなど発売日:2024年11月8日(金)販売個数制限:2024年11月8日(金)〜11月14日(木)までは、一人につき各アイテム各キャラクター2個まで、シークレットマスコットチャームは8個まで、シークレットチャームは7個まで販売店舗:サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか※一部取扱いのない店舗もあります※複数人分まとめての会計や並び直しは遠慮ください※2024年11月8日(金)〜11月14日(木)までは店頭・電話での取り置き不可※在庫についての問い合わせに関して、状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショップ:発売日:2024年11月8日(金)10:00販売個数制限:2024年11月8日(金)〜11月14日(木)までは、一人につきシークレットマスコットチャームは8個まで、シークレットチャームは7個まで、マスコットホルダー・前髪クリップは各キャラクター2個まで、その他グッズは2個まで※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります取扱店舗:サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)

サンリオから、TVアニメ「【推しの子】」とのコラボレーショングッズが登場します!

コラボレーショングッズには、サンリオショップ向けに描き下ろしたオリジナルデザインを使用。

マスコットホルダーや前髪クリップ、クリアポーチやトートバッグなど、全16種がラインナップされます。

コラボテーマ「マジカルファンタジーステージ」

デフォルメされた「【推しの子】」の登場キャラクターとサンリオのキャラクターが一緒にアイドルフェスを楽しんでいる様子を、淡い色合いで新たに描き下ろしています!

それぞれお揃いのステージ衣装を身につけているところがコラボレーションならではのポイントです。

各キャラクターのコラボレーションは「ハローキティ×ルビー」「マイメロディ×有馬かな」「リトルツインスターズ×アイ」「ポムポムプリン×MEMちょ」「シナモロール×アクア」「クロミ×黒川あかね」「バッドばつ丸×ぴえヨン」です。

グッズには、アイドルの衣装を着たマスコットホルダー、マスコットホルダーが収納できるサイズのクリアポーチのほか、「【推しの子】」とサンリオのキャラクターがセットになった前髪クリップなどをラインナップ。

また何が出るかは開けるまでのお楽しみのシークレットアイテムは、ゴロンとした立体感のマスコットと、ペンライトをイメージした星形のチャームの2種が展開されます☆

マスコットホルダー

価格:各3,696円(税込)

種類:全7種(ハローキティ×ルビー、マイメロディ×有馬かな、リトルツインスターズ×アイ、ポムポムプリン×MEMちょ、シナモロール×アクア、クロミ×黒川あかね、バッドばつ丸×ぴえヨン)

【推しの子】のキャラクターが、「サンリオキャラクターズ」とお揃いのステージ衣装を身につけたマスコットホルダー。

手に「サンリオキャラクターズ」を持った【推しの子】デザイン全7種がラインナップされます。

ハローキティ×ルビー

左目に星の光がある「ルビー」

「ハローキティ」と同じ白い猫耳と大きな赤いリボンが似合っています☆

マイメロディ×有馬かな

「マイメロディ」とコラボした「有馬かな」

真っ赤なうさ耳と黄色いリボンがかわいい☆

リトルツインスターズ×アイ

「リトルツインスターズ」を抱っこする「アイ」

星や月が散りばめられた、コラボデザインならではのマスコットです。

ポムポムプリン×MEMちょ

イエローが似合う「MEMちょ」と「ポムポムプリン」がコラボレーション!

見ているだけで元気がもらえます。

シナモロール×アクア

アイドルの衣装も似合う「アクア」

「シナモロール」とおそろいの耳と帽子をかぶっています☆

クロミ×黒川あかね

「黒川あかね」は「クロミ」とコラボレーション!

パープルの衣装がぴったりの2人です。

バッドばつ丸×ぴえヨン

覆面筋トレ系ユーチューバー「ぴえヨン」もコラボに参加!

「バッドばつ丸」とおそろいの衣装を着ています。

前髪クリップ

価格:各946円(税込)

種類:全3種類(ハローキティ×ルビー、リトルツインスターズ×アイ、シナモロール×アクア)

【推しの子】のキャラクターと、サンリオのキャラクターがセットになった前髪クリップ。

プレートにはキラキラと輝くラメが入った、メイクや洗顔、食事のときにもピッタリなグッズです。

ハローキティ×ルビー

キラキラのラメが入った、「ルビー」と「ハローキティ」の前髪クリップ。

おそろいの赤いリボンを身に着けています☆

リトルツインスターズ×アイ

ラメと散りばめられた星がキラキラする「アイ」と「リトルツインスターズ」の前髪クリップ。

アイドルの衣装がかわいい、コラボ描き下ろしイラストです。

シナモロール×アクア

踊る「シナモロール」と尻尾をみせる「アクア」の前髪クリップ。

どちらもポーズがきまっています☆

クリアポーチ

価格:2,200円(税込)

マスコットホルダーなどを入れて飾ることができるクリアポーチ。

お気に入りのマスコットホルダーを入れて、推し活を楽しむことができます☆

裏面には、今回のコラボレーションシリーズのメインビジュアルがプリントされています!

シークレットチャーム

価格:各990円(税込)

種類:全7種

ペンライトをイメージした星形のチャーム。

ブラインドパッケージのため、中身は開けてからのお楽しみです。

上記で紹介したほかにもシークレットアイテムとしてマスコットも登場します。

アニメ2期も大好評だった「【推しの子】」の人気キャラクターたちが、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーション!

「【推しの子】×サンリオキャラクターズ」のコラボグッズは、サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーやサンリオオンラインショップなどにて、2024年11月8日(金)より販売開始です。

