Çë¸¶Íøµ×¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡ª²Ï¹çÍ¥¼Â¤È¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬28Æü¤Ë³«Ëë¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡Ê2025Ç¯4·î¸ø³«¡Ë¤ÎÇë¸¶Íøµ×¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢°ËÅìÁó¡¢¹õºêßêÂå¡¢Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Çë¸¶¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¢²Ï¹ç¤Ï¥Õ¥ê¥ë¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¹õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¿¼¹È¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤Î°ËÅì¡¢¹õºê¤é¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤µ°î¤ì¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2020Ç¯¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¥³¥ó¥È»Õ¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÊ¡ÆÁ½¨²ð¤Î¾®Àâ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£ºã¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¾®À¾Å°¤Ï¡¢¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤ÎºùÅÄ²Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤ò¾¯¤·¤À¤±°¦¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬2¿Í¤ò½±¤¦¡£¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤í¡Ù¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¶å´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë