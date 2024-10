「VOICEROID」の弦巻マキがルームウェア姿でプライズフィギュア化

【弦巻マキ フィギュア ルームウェアver.】2025年4月より展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「弦巻マキ フィギュア ルームウェアver.」を2025年4月より展開する。

本商品はAHSのVOICEROID「弦巻マキ」をプライズフィギュア化したもの。ラフなルームウェア姿が表現され、長い髪や飛び出たアホ毛などが再現されている。すらっとした脚線美やグラマラスなスタイルが強調されたシャツなども表現されている。

(C)VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corporation.

(C)2005-2024 AHS Co. Ltd.