「VOICEROID」の弦巻マキがルームウェア姿でプライズフィギュア化
【弦巻マキ フィギュア ルームウェアver.】
2025年4月より展開予定
(C)VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corporation.
2025年4月より展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「弦巻マキ フィギュア ルームウェアver.」を2025年4月より展開する。
本商品はAHSのVOICEROID「弦巻マキ」をプライズフィギュア化したもの。ラフなルームウェア姿が表現され、長い髪や飛び出たアホ毛などが再現されている。すらっとした脚線美やグラマラスなスタイルが強調されたシャツなども表現されている。
🌸本日解禁🌸- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) October 28, 2024
バンプレストブランドより、 大人気のVOICEROID（ボイスロイド）より、弦巻マキが初プライズフィギュア化！
2025年４月登場予定！
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